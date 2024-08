Jimmy Kimmel explica por qué no presentará los próximos Oscar

Durante una conversación con el gobernador de California, Gavin Newsom, el exjugador de la NFL Marshawn Lynch y el agente de la NFL Doug Hendrickson en su podcast "Politickin'", Kimmel reconoció que es difícil equilibrar la tarea de presentar los Óscar y su programa de entrevistas nocturnas.

“Es difícil y es mucho trabajo, y el show sufre un poco, para ser honesto”, explicó, refiriéndose a “Jimmy Kimmel Live”.

“Cuando me enfoco en los Óscar, me enfoco menos en el show”, continuó Kimmel. “Y simplemente decidí que no quería lidiar con eso este año. Fue demasiado el año pasado”.

Kimmel presentó los Premios de la Academia en 2017, 2018, 2023 y 2024.

“Terminas posponiendo todo hasta después de los Óscar, y luego tienes que hacer todo lo que prometiste después de los Óscar, después de los Óscar”, dijo Kimmel sobre el trabajo.

“No soy bueno para equilibrar. Realmente no es uno de mis fuertes”, dijo. “Estoy completamente enfocado cuando se trata de algo como los Óscar. Pienso en ellos por la mañana y por la noche, y cuando tengo ideas quiero trabajar en ellas, y luego mi programa nocturno parece una molestia”.

Kimmel dijo que sus escritores de programas nocturnos también trabajan con él en los Óscar y “los distrae”.

“Es divertido de hacer, y se siente bien cuando sale bien, pero, para mí, simplemente fue demasiado hacerlo tres años seguidos”, dijo.

La 97.ª edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo el 2 de marzo de 2025 y aún no se ha anunciado un anfitrión. Se informes que el comediante John Mulaney también rechazó el trabajo.

Kimmel reflexionó que el trabajo es consumidor de tiempo “y muchas de las personas que piensas, ‘Esa persona sería genial’... ellas saben que serían geniales. Simplemente no quieren hacerlo”.

“Dicen que es un trabajo agradecido”, dijo Kimmel sobre presentar la noche más importante de Hollywood. “No necesariamente lo describiría así, porque cuando sale bien, no lo es, pero es un lugar difícil en el que estar”.

Los nominados para los Óscar se anunciarán el 17 de enero de 2025.

