Jimin de BTS lanza su primer álbum en solitario

Ya había anunciado el álbum con un single previo titulado "Set Me Free, Pt.2". El álbum contiene seis canciones muy bailables, como "Like Crazy", "Face-Off" y otras.

RM, compañero de la estrella del K-pop en BTS, ha escrito tres canciones.

Jimin apareció en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" el jueves por la noche para promocionar el álbum y volverá a aparecer en el programa el viernes para interpretar "Like Crazy".

Jimin también presentó el vídeo musical oficial de "Like Crazy", que escribió junto a otros artistas.

Hasta el viernes por la mañana, el vídeo tenía más de cuatro millones de visitas desde su estreno en YouTube.

BTS es uno de los grupos de K-pop más grandes del mundo y varios de sus miembros han tenido proyectos en solitario, como "Jack in the Box" de J-Hope, "Indigo" de RM y "The Astronaut" de Jin.

Fuente: edition.cnn.com