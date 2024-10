Jimi Blue Bullfighter expresa sus preocupaciones tras la cobertura mediática desfavorable

Tiempos difíciles para Jimi Blue Ochsenknecht: en el podcast "Leben reicht" con Aaron Breyer, habla por primera vez sobre los reportajes controvertidos de los últimos años, incluyendo las acusaciones de amenazas de muerte.

El actor y músico Jimi Blue Ochsenknecht ha pasado por un mal momento Recently. En el podcast, rompe su silencio sobre los titulares controvertidos por primera vez. Ochsenknecht justificó su silencio anterior diciendo que no sentía la necesidad de compartir lo que estaba sucediendo, "porque sabía lo que era real y lo que no". El de 32 años dejó en claro en el podcast que no hay punto en tratar de convencer a las personas que se niegan a creer la verdad.

Hubo una disputa pública entre Ochsenknecht y su ex pareja Yeliz Koc, una estrella de la realidad, en los últimos años. Tienen una hija llamada Snow, que ahora tiene dos años. Koc, de 30 años, ha afirmado repetidamente que Ochsenknecht no se preocupaba mucho por su hija.

También hubo una distancia entre Ochsenknecht y su madre, Natascha, y su hermana, Cheyenne Ochsenknecht. Algunos de estos conflictos incluso hicieron titulares. Una de las razones de la brecha fue la relación de Ochsenknecht con la piloto de carreras Laura-Marie Geissler, lo que lo alejó de su familia. Ochsenknecht, de 32 años, no apareció en la última temporada del docu-reality "Diese Ochsenknechts".

Asustado de revisar su teléfono

Ochsenknecht admitió en el podcast que abrirse fue un proceso difícil. "Me sentaba en el sofá con el pelo grasiento, sin poder ni siquiera llorar", dijo. A veces, no tenía el valor de recoger su teléfono "por si veía algo más". Ochsenknecht admitió que vivía con miedo, "no salía". Sufría de "ansiedad social grave" y aún lucha con ella un poco, según Ochsenknecht.

Quiere expresar esto a través de su música. Por eso, sus últimas canciones son más emocionales.

Ochsenknecht también reveló que está en terapia. Encuentra beneficioso tener a alguien en quien confiar y con quien hablar de todo, dijo sobre su terapeuta. Animó a los oyentes a no reprimir o esconder sus sentimientos.

A continuación, el hijo de Natascha y Uwe Ochsenknecht, quien se hizo famoso a través de la serie de películas "Die Wilden Kerle", volverá con un nuevo proyecto de televisión. Aparecerá en el especial de Halloween del formato de RTL "Die Verräter - Vertraue Niemandem!", que se emitirá el 10 de octubre.

