Jim Redmond, que ayudó a su hijo Derek a llegar a la meta en los Juegos Olímpicos de 1992, ha fallecido a los 81 años.

"Con gran tristeza escribo este post para compartir la noticia de que mi héroe, mi mejor amigo mi padre ha fallecido", escribió Derek en Instagram el martes.

"Hay tanto que podría decir sobre este hombre, pero fue realmente uno de mis héroes en la vida, cualquiera que me conozca o me haya escuchado presentar sabrá lo mucho que me inspiró en mi vida, lo unidos que estábamos y lo que significaba para mí. Decir que le echaremos mucho de menos es quedarse muy corto".

Antes de lesionarse en la semifinal, Derek había sido una de las más brillantes esperanzas de medalla del Equipo de Gran Bretaña en España.

Se había clasificado el más rápido en la primera ronda y había ganado los cuartos de final, continuando con la forma que había mostrado el año anterior como parte del equipo de relevos 4x400m que ganó una medalla de oro en los campeonatos del mundo.

Pero, al pasar los 250 metros de su semifinal, Derek se rompió los isquiotibiales, su segunda decepción olímpica consecutiva tras una lesión en el tendón de Aquiles cuatro años antes.

Cuando sus competidores cruzaron la línea de meta, Derek se levantó del suelo y empezó a cojear solo hacia la meta, hasta que su padre salió de las gradas para ayudarle, esquivando la atención de los comisarios.

Las imágenes de Jim consolando a su hijo mientras cruzaban la línea de meta ovacionados se han convertido desde entonces en un icono y se utilizan como emblema del "espíritu olímpico".

Un vídeo compartido por el Comité Olímpico Internacional (COI) en 2016 acumuló 110 millones de visitas en apenas un año, según la web oficial de Derek, mientras que el expresidente estadounidense Barack Obama utilizó el momento en un discurso como ejemplo de "cuando el espíritu humano triunfó sobre una lesión que debería haber sido imposible de superar."

Desde todo el mundo del deporte llegaron homenajes para Jim, que más tarde fue portador de la antorcha en los Juegos de Londres 2012.

"Nuestros pensamientos están con Derek Redmond y su familia tras la muerte de su padre, Jim. Juntos nos brindaron uno de los momentos más inspiradores de la historia olímpica", declaró el COI.

"Michael Johnson, cuatro veces medalla de oro olímpica y miembro del victorioso equipo de relevos 4x400 metros de Estados Unidos en Barcelona, declaró: "Lo recuerdo muy claramente. "El amor y el apoyo que el padre de Derek sentía por su hijo se pusieron de manifiesto ante el mundo en ese difícil momento. Pésame a Derek y a su familia".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com