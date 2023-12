Jeremy Renner estuvo a punto de morir el pasado día de Año Nuevo. Desde entonces ha estado apoyándose en la vida

Fue el día de Año Nuevo de 2023 cuando el actor de "Los Vengadores" murió aplastado cerca de su casa de Nevada mientras intentaba evitar que su tractor quitanieves se deslizara y atropellara a su sobrino adulto.

El accidente rompió varios huesos de Renner, entre ellos ocho costillas rotas por 14 sitios, una cuenca ocular, una rodilla, además de un pulmón colapsado y el hígado atravesado por un hueso de una costilla.

Renner estuvo literalmente al borde de la muerte, ya que su médico dijo entonces que la quitanieves estuvo a milímetros de golpear un órgano vital o un nervio importante.

Desde aquel traumático momento, Renner parece haber aprovechado al máximo su segunda oportunidad.

Recientemente ha confirmado que va a publicar un nuevo álbum. A principios de este mes, compartió en su Instagram lo que parecía ser la portada de un álbum titulado "Wait", y en el pie de foto se refería a él como un "Nuevo diario musical - historia de vida, muerte, recuperación, todas las cosas aprendidas en el camino".

Cuando anunció el proyecto en octubre, dijo en Instagram que "ha sido doloroso, profundamente curativo y, en última instancia, catártico para mí crearlo. Espero tener el valor de compartirlo con todos vosotros".

El álbum saldrá a la venta el 1 de enero, cuando se cumple un año de su accidente casi mortal.

Es sólo la última forma en que la estrella de "Ojo de Halcón" ha celebrado su recuperación, una recuperación que ha compartido gustosamente con sus millones de seguidores.

En noviembre, publicó un vídeo de su entrenamiento, escribiendo "Hoy se cumplen 10 meses de recuperación".

El clip mostraba al actor bajando una colina a saltos y volviendo a subir corriendo, lo que supone un progreso sustancial desde que tuvo que volver a aprender a andar a principios de año.

Enotro post de noviembre, Renner escribió que ha "estado explorando TODOS los tipos de terapia desde el 14 de enero... todos los días, incontables horas de fisioterapia, inyecciones de péptidos, goteos y empujes intravenosos, células madre y exosomas, luz roja / terapia IR, cámara hiperbárica 2.0 atmósferas, inmersión en frío, y la lista sigue y sigue ....".

"PERO mi mayor terapia ha sido mi mente y la voluntad de estar aquí y empujar para recuperarme y estar mejor.... Ser excepcional... Siento que es mi deber hacerlo", escribió. "No para malgastar la vida que me han perdonado, sino para devolvérsela a mi familia, a mis amigos y a todos vosotros, que me habéis dado fuerzas para aguantar. Os doy las gracias a todos".

No es que Renner hubiera dejado de trabajar por completo.

Además de promocionar su vodka Sweet Grass, Renner también dio a conocer este año su serie de Disney+ "Rennervations", que se rodó antes de su accidente.

Y el viernes, su coprotagonista en "Mayor of Kingstown", Emma Laird, dio a entender que podría volver a trabajar en esa serie.

Ella publicó una foto de ellos juntos en sus historias de Instagram escribiendo "Está sucediendo. De vuelta con mi chico favorito la semana que viene".

CNN se ha puesto en contacto con Paramount+, que es la compañía detrás de "Kingstown", para hacer comentarios.

Por si eso no fuera suficiente, Renner también está programado para estar presente en la ciudad de Nueva York en la víspera de Año Nuevo para ayudar a dar la bienvenida a 2024 para "New Year's Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen" de CNN.

Con todos estos proyectos, así como los impresionantes progresos que ha hecho en el último año, el actor y músico seguro que pasará el Año Nuevo 2024 realmente agradecido por lo lejos que ha llegado.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com