Jennifer Lopez y Ben Affleck mostrando a sus hijos

Durante un tiempo, Jennifer Lopez y Ben Affleck no habían sido vistos juntos en público. Sin embargo, después de que se presentaron los papeles de divorcio, estas celebridades de Hollywood fueron vistas caminando por Los Ángeles con sus hijos. Los medios de comunicación de EE. UU. están discutiendo actualmente la posibilidad de un reencuentro romántico entre los dos.

Según la revista "People", los ex amantes fueron captados en cámara en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles el pasado sábado. Se cree que esta es la primera vez que se les ve en público con sus hijos desde que Lopez presentó la demanda de divorcio contra Affleck a finales de agosto.

Fotografías publicadas por medios como "Daily Mail" muestran a Affleck y Lopez parados afuera del hotel y luego entrando juntos. Affleck vestía jeans azules, una camisa azul y gafas de sol oscuras, mientras que Lopez llevaba un top de manga larga negro, jeans oscuros y gafas de sol claras.

La pareja también fue vista juntos en un automóvil negro, con Affleck al volante y Lopez en el asiento del pasajero. Esta salida familiar ha provocado especulaciones sobre una posible reconciliación amorosa para la pareja en los medios de comunicación de EE. UU.

Detalles del divorcio

Affleck y Lopez fueron pareja en la década de 2000, pero decidieron cancelar su compromiso en ese momento. Después de pasar por dos matrimonios cada uno, se reunieron y se casaron en el verano de 2022. Affleck había estado casado anteriormente con su coprotagonista Jennifer Garner en 2005, con quien tiene tres hijos: Violet de 18 años, Seraphina de 15 años y Samuel de 12 años. Por su parte, Lopez se casó con su nuevo pareja Marc Anthony en 2004 y dio a luz a sus gemelos de ahora 16 años, Max y Emme.

Los medios de comunicación de EE. UU. informaron que Lopez presentó la demanda de divorcio contra Affleck en agosto, estableciendo la fecha de separación como el 26 de abril de 2024. Hubo rumores de problemas en la relación entre los dos antes de esto, ya que no habían sido vistos juntos en público desde marzo y Affleck había salido de su casa compartida antes de ponerla en venta.

El Hotel Beverly Hills de Los Ángeles, conocido como un lugar popular para que las celebridades de Hollywood se reúnan, fue donde los ex amantes Jennifer Lopez y Ben Affleck Recently were captured on camera. La reciente salida familiar de la pareja de Hollywood en 'The Hollywood' ha encendido las especulaciones sobre una posible reconciliación amorosa en los medios de comunicación de EE. UU.

Lea también: