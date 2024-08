- Jennifer Lopez, la persona que nos inculcó la fe en que las conclusiones alegres pueden manifestarse incluso después del divorcio.

Ha habido un gran revuelo durante un tiempo. En particular, la gran fiesta que se celebró para conmemorar el cumpleaños número 50 de Jennifer Lopez, con la excepción de su esposo, Ben Affleck. Su ausencia en ese evento de julio se consideró la prueba definitiva de que su matrimonio estaba al borde del abismo. Ahora, se ha confirmado. Se informes que la cantante estadounidense presentó una demanda de divorcio el martes (hora local) en un tribunal de Los Ángeles, con el 26 de abril marcado como la fecha de separación, según "Variety" y "TMZ.com".

Oh, qué lástima - otro final decepcionante para J.Lo? Especialmente considerando que ella y Ben Affleck, apodados "Bennifer", habían rehecho su relación después de casi dos décadas de separación. Usted recuerda: la pareja favorita de las revistas de chismes estaba comprometida al comenzar el milenio, con Lopez dedicando su álbum de 2002 "This is me... then" a su amor por Affleck ("Él es la única inspiración detrás de cada letra", mencionó entonces en una entrevista).

Su historia de amor dio un giro inesperado, ambos casados con otras personas y divorciados de nuevo, antes de decidir volver a encender su relación en 2021. Esta vez, se suponía que era para siempre, con la boda en 2022 y Lopez adoptando oficialmente el apellido de Affleck.

Su romance simbolizaba la esperanza más allá de los 30 años

Una segunda oportunidad en el amor que representaba más que la vida glamurosa de una celebridad, donde otro divorcio no tendría un gran impacto financiero. "Bennifer" 2.0 encarnaba la esperanza más allá de los 30 años, la certeza de que el amor merece la pena, la confianza de que la vida ofrece más segundas oportunidades de las que uno podría temer en momentos oscuros. También la idea de que una mujer altamente exitosa y un hombre promedio (¿alguien puede recordar una película de Ben Affleck de memoria? Exactamente igual.) pueden tener una relación armoniosa. Y ahora, parece que todo fue solo una ilusión? ¿Cuánta más tristeza tendrá que soportar J.Lo en su música?

Lopez ha estado en la industria del entretenimiento durante tres décadas, primero como bailarina, luego como actriz y finalmente como cantante. Su tema: el amor, siempre. Cantó sobre cómo el amor no cuesta nada ("Love don't cost a thing"); sobre cómo el amor puede derrumbarse fácilmente ("Qué Hiciste"); sobre las luchas diarias en las relaciones a largo plazo ("Ain't Your Mama"); y sobre la alegría de encontrar el uno al otro después de muchas noches tarde ("To Be Yours").

El objetivo de vida de Jennifer Lopez: "Enamorada. Quiero estar enamorada."

En la música de Jennifer Lopez, el mensaje es claro: el amor es lo más importante en la vida. Al comienzo de su película musical "This is me...now", que lanzó al principio de 2024, narra fuera de pantalla: "Mi madre me contó esta historia un millón de veces. Cuando era joven y me preguntaban qué quería ser cuando creciera, mi respuesta siempre era: estar enamorada. Quiero estar enamorada."

Enamorada, comprometida, casada, divorciada y de vuelta al punto de partida. A pesar de su afición por los gestos grandiosos, Jennifer Lopez no es románticamente adicta (aunque las revistas de celebridades estadounidenses la diagnostiquen con una "adicción al amor"). Sudor, lágrimas, trabajo duro - estos son también temas que se presentan en su trabajo artístico. Jennifer Lopez siempre ha querido presentarse como una mujer que tiene que luchar por sus grandes sueños, a la que nada se le da fácilmente.

Su disciplina como bailarina siempre ha representado la dedicación que aporta a todos los aspectos de su vida - estos músculos no se desarrollan con unas pocas sesiones de yoga después del trabajo. Lopez lanzó su carrera desde el Bronx, tuvo éxitos y fracasos, interpretó papeles buenos y vergonzosos en películas. Ahora, es principalmente: todavía aquí, produciendo nuevas canciones, celebrando la vida, incluso cuando no es todo sol. En el documental detrás de escena de su película musical, dice: "No tengo que hacer esto, pero lo hago porque quiero."

Su espíritu de lucha, su determinación, tanto en su carrera como en su vida personal, su inquebrantable creencia de que todo estará bien si sigue intentándolo lo suficiente, hace que Jennifer Lopez sea relatable. Quizás incluso más que sus famosas letras de 2002, que nos recuerdan que a pesar de su éxito, sigue siendo "Jenny de la cuadra". Y los fans sienten aún más su dolor cuando Jennifer Lopez tiene que cancelar su muy esperada gira de cumpleaños de verano por "razones personales".

¿La historia de "Bennifer", la pareja que finalmente se encontró después de muchos giros y vueltas, era demasiado buena para ser verdad? Quizás. La vida no es una comedia romántica con un final feliz y ya está. Después de los créditos, hay más, y parece que incluso para Jennifer Lopez, contiene más matices de la vida real de lo que cantó en su álbum que celebra el renacimiento de Bennifer - en canciones como "Dear Ben, Part II", "Mad in Love" o "This Time Around".

Sin confundir el arte con el yo real, echemos otro vistazo a la película musical de J.Lo. Cuenta la historia de Lopez sanando su corazón, representado como una máquina que late, manteniéndolo vivo - y ultimately aprendiendo a amarse a sí misma: "Tuve que sanar mi corazón, pero me encanta quien soy últimamente", dice en "This is me...now". Está determinada a no perderse en una relación de nuevo. Eso la hace una amante aún más inspiradora que cualquier matrimonio podría ser.

