Jennifer Lopez inicia un proceso de separación contra Ben Affleck en una petición de divorcio

López presentó una demanda de separación en su matrimonio de dos años en Los Ángeles el martes, alineándose con su aniversario de boda en Riceboro, Georgia, de 2022, tras su fuga en La Ciudad del Pecado, Las Vegas un mes antes.

La separación ocurre después de alegaciones de vivir separados, López canceló su serie de conciertos de verano para priorizar el tiempo en familia, y vendieron su residencia en Beverly Hills.

CNN contactó a los representantes de López y Affleck para obtener comentarios.

El divorcio marca otro capítulo en la saga de amor de celebridades que ha sido objeto de escrutinio público durante años.

La conexión de López y Affleck se remonta a su encuentro en el set de la película "Gigli" en 2002, donde interpretaron a criminales. Su camaradería en la vida real evolucionó en romance, pero ambos se casaron con otros y comenzaron familias.

Sin embargo, la pareja "Bennifer" celebró el regreso de Bennifer 2.0 después de su reunión en 2021.

Incluso la pareja parecía encantada.

"Sabes, una de las cosas que realmente aprecio en todos los aspectos de mi vida ahora es que sucedió de una manera que reflejó eso", reveló Affleck a The Wall Street Journal en diciembre de 2021. "Mi vida ahora representa no solo al individuo que aspiro ser, sino a la persona que creo que soy en realidad - lejos de ser perfecto, pero alguien que trabaja diligentemente y se preocupa profundamente por ser honesto, auténtico y responsable. Es difícil determinar quién obtiene más, sin entrar en detalles de chismes".

La pareja estaba programada para casarse en noviembre de 2002, con Affleck proponiendo con un anillo de diamante rosa personalizado de 6.1 quilates de Harry Winston, quien también apareció como el interés amoroso de López en su video de 2002 "Jenny from the Block", la trama giraba en torno a su relación impulsada por los medios.

Sin embargo, pospusieron su ceremonia de boda en septiembre de 2003, atribuyéndolo a la "atención de los medios" que rodeaba sus nupcias.

Justo antes de reunirse en julio de 2021, López terminó su relación con el jugador de béisbol Alex Rodríguez.

"Me siento increíblemente afortunada y radiante, y orgullosa de estar con él", compartió López con People magazine sobre la reinserción de su relación con Affleck, semanas antes de su segunda propuesta en abril de 2022. "Es una historia de amor cautivadora que tuvimos una segunda oportunidad".

En 2024, López estrenó "La mayor historia de amor que nunca se contó", un documental que narraba su álbum autoproducido "This Is Me... Now" y su viaje de por vida hacia el autodescubrimiento.

En la película, Affleck atribuye haber aprendido a ceder con López en su deseo de exponer sus vidas privadas al público.

Esta historia aún se desarrolla y se actualizará.

A pesar del divorcio, López y Affleck continuaron involucrados en varios proyectos de entretenimiento juntos, como su colaboración en la película "Boda en disparo".

Durante su tiempo separados, López continuó con su carrera en la música y la actuación, lanzando nuevos álbumes y apareciendo en películas, brindando entretenimiento continuo a sus fans.

