- Jennifer Lopez inicia el procedimiento de divorcio.

Parece que la saga amorosa de "Bennifer" vuelve a estar empañada por el dolor. A pesar de su segundo intento de matrimonio, la artista estadounidense Jennifer Lopez (55) y el actor Ben Affleck (52) no pudieron mantener una unión duradera. Según informes de múltiples fuentes, Lopez presentó una demanda de divorcio contra Affleck después de dos años de matrimonio, que fue presentada en un tribunal de Los Ángeles el martes (hora local), con el 26 de abril como fecha de separación, según informaron "Variety" y "TMZ.com".

Lopez eligió marcar un hito importante en su relación como el punto de inflexión. Exactamente dos años antes, el 20 de agosto de 2022, celebraron una lujosa ceremonia de boda en la propiedad de Affleck en Georgia. Lopez compartió vislumbres de su día especial en las redes sociales, mostrando una boda espectacular con un velo blanco, vestidos de diseñador y una impresionante exhibición de fuegos artificiales.

Antes de eso, en julio, se casaron formalmente en una humilde capilla ubicada en la capital del juego, Las Vegas, Nevada. Lopez compartió anécdotas y fotos de su boda improvisada en las redes sociales, declarándose Jennifer Lynn Affleck.

Su romance surgió en la década de 1990, pero pronto decayó. Su relación de "Bennifer" solo duró 18 meses antes de que su compromiso terminara en enero de 2004. Coincidentemente, protagonizaron nada menos que dos películas juntos - "Gigli" y "Jersey Girl" - que recibieron una decepcionante acogida en taquilla. Estuvieron bajo constante escrutinio de los medios y críticas de la prensa amarilla.

Antes de su relación con Affleck, Lopez estuvo casada en dos ocasiones - con el camarero Ojani Noa de 1997 a 1998 y con el bailarín Cris Judd de 2001 a 2003. La disolución de la relación de "Bennifer" la llevó a casarse con el cantante Marc Anthony en 2004, una unión que duró una década. Juntos, tienen gemelos, Emme y Max. Mientras tanto, Affleck estuvo casado con la actriz Jennifer Garner de 2005 a 2018, con quien tiene tres hijos.

Lopez anunció su segundo compromiso con Affleck en abril de 2022, describiendo la propuesta como "no extravagante en absoluto, pero lo más tierno que podría haber imaginado" en su boletín "On the JLo". Su respuesta fue un entusiasta "sí".

Después de su boda secreta en Las Vegas, parecía que todo iba bien. Lopez lanzó su noveno álbum de estudio "This Is Me... Now" en febrero de 2023, un álbum lleno de 13 canciones que se centran en su afecto por Affleck. También lanzó una película titulada "This Is Me... Now: A Love Story", un relato de su vida y carrera.

Sin embargo, posteriormente han surgido titulares negativos. A finales de mayo, Lopez pospuso su gira de verano planeada en EE. UU., afirmando la necesidad de "tomarse un tiempo libre para pasar con sus hijos, familia y amigos cercanos" según su boletín. Lopez emprendió una gira promocional en solitario para su película "Atlas" y celebró su 55 cumpleaños en los Hamptons sin Affleck. Simultáneamente, Affleck ha estado ocupado filmando en California y su mansión de Beverly Hills está en venta, con informes que sugieren que Affleck ha adquirido su propia residencia, según la revista "People" en julio.

La separación inminente ahora plantea preguntas adicionales. ¿Estaban unidos por un acuerdo prenupcial? ¿Cómo dispersarán su fortuna multimillonaria? Afortunadamente, no hay especulaciones sobre una posible batalla por la custodia ya que no tienen hijos juntos.

La separación de Lopez y Affleck marca el fin de su segundo matrimonio, dando un giro inesperado a su historia de amor. A pesar de firmar un acuerdo prenupcial, la división de sus importantes activos se convierte en un tema de interés.

