Jennifer Lopez está visitando a Ben Affleck en Los Ángeles.

Los rumores sobre Jennifer Lopez y Ben Affleck persisten, con más señales que apuntan a la reavivación de su amor. Ahora se reporta que la pareja aún casada tuvo un encuentro. ¿Están reconciliándose o es una conversación de ruptura final?

Después de que supuestamente no se hubieran visto durante semanas, Jennifer Lopez y su aún esposo Ben Affleck habrían tenido un encuentro durante el fin de semana. Según la revista People, ella visitó al actor en su casa en alquiler en Brentwood, un vecindario de Los Ángeles, mientras él estaba allí. Previamente, lo acompañó a su hijo Samuel de 12 años a un centro comercial.

Sin embargo, el motivo de su visita no habría sido su pareja, de la que se dice que está a punto de divorciarse, sino sus hijos con su ex esposa Jennifer Garner. "Solo porque no está con Ben no significa que los niños no sean importantes para ella", dijo una fuente a la revista. Affleck también tiene a Violet de 18 años y un hijo tres años menor, Seraphina.

La fuente agregó: "Siempre ha estado ahí para ellos. El año pasado pasó meses buscando la casa perfecta para su familia mezclada. Ahora que ha vuelto a Los Ángeles, quiere pasar tiempo con ellos antes de que comience la escuela de nuevo y Violet vaya a la universidad".

El divorcio casi finalizado

El cumpleaños de Ben Affleck es dentro de unos días -cumplirá 52 años el próximo jueves-. Fue notablemente ausente en el reciente cumpleaños de su aún esposa en julio. Los rumores sugieren que su mansión compartida está en venta y los papeles de divorcio están preparados pero aún no presentados.

Las especulaciones sobre la presunta crisis matrimonial de Bennifer han circulado durante meses. La pareja estuvo junta de 2002 a 2004 pero se separó. Se reconciliaron en 2021 y se casaron el verano pasado. Lopez trajo a sus hijos gemelos de 16 años Emme y Max de un matrimonio anterior con Marc Anthony a la relación reavivada.

A pesar de los rumores persistentes de una reconciliación o una conversación de ruptura final, Jennifer Lopez y Ben Affleck, que aún están legalmente casados, han mantenido un perfil bajo recientemente. Intrigant

