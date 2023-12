Jennifer López dice que ella y Ben Affleck tienen "estrés postraumático" por los focos sobre su temprana relación

La cantante explicó en una entrevista con Variety por qué decidió documentar su relación en su nuevo álbum y en la película que lo acompaña, "This Is Me ... Now". Now".

"Como artistas, tenemos que seguir a nuestro corazón y esta soy yo siguiendo a mi corazón y haciendo algo que tal vez todo el mundo no pensaba que era la mejor idea, pero tenía que hacerlo", dijo López.

Y añadió: "Los dos tenemos estrés postraumático", en referencia al frenesí mediático que causaron al principio y cuando cancelaron su primer compromiso en 2004.

Reavivaron su relación en abril de 2021 y se casaron en 2022.

López dijo: "Pero ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos lo que es importante, lo que es realmente importante en la vida, y no es tanto lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a lo que eres".

"This Is Me ... Now" es la continuación del álbum de López de 2002 "This Is Me ... Then". Tanto el álbum como la película saldrán a la venta el 16 de febrero de 2024.

Es el primer álbum de estudio de Lopez en diez años.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com