Jennifer Affleck pretende obtener el reconocimiento legal como Jennifer Lopez una vez más.

Como parte de su demanda de divorcio, obtenida por CNN, la artista solicita que se le devuelva su nombre "Jennifer Lynn Lopez" en lugar de "Jennifer Lynn Affleck".

Recientemente, Lopez presentó una demanda de divorcio contra Ben Affleck, que coincide con el aniversario de su segundo matrimonio en 2022, celebrado en Riceboro, Georgia. Ella identificó la fecha de separación como el 26 de abril de 2024, lo que significa que estuvieron juntos durante un año y nueve meses antes de la separación.

Esta presentación siguió a la noticia de que habían pasado el verano en diferentes costas, con Lopez disfrutando de su fiesta de cumpleaños en julio, con temática de "Bridgerton", sin indicios de la presencia de Affleck.

En febrero, Lopez presentó "The Greatest Love Story Never Told", un documental que detalla su álbum autoproducido "This Is Me... Now" y su búsqueda de autoamor a lo largo de su vida.

En la película, Affleck reveló su disposición a acomodar el deseo de Lopez de tener una vida privada más pública.

Su separación es otro capítulo en la historia de amor de alto perfil entre dos celebridades que abarca varias décadas.

La unión de Lopez y Affleck se produjo más de veinte años después de que se conocieran por primera vez en el set de "Gigli", donde interpretaron a criminales involucrados en un trabajo y desarrollaron una amistad genuina que finalmente se convirtió en amor. Postergaron su boda en 2003 antes de reavivar su romance en 2021.

Lopez atribuyó "diferencias irreconciliables" como la causa del divorcio.

Después de compartir su historia de amor en el documental "The Greatest Love Story Never Told", Jennifer Lopez se centra en su carrera en el mundo del entretenimiento, solicitando que se le devuelva su nombre original. A pesar de la disposición de Affleck a acomodar su deseo de una vida más pública en su película, la separación pública está afectando su relación.

