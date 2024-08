- Jefe de metal de Rhine: "Las hijas siempre sabían lo que estaba haciendo"

El CEO de Rheinmetall, Armin Papperger (61), nunca ha ocultado su negocio de armas a sus hijas. "Siempre supieron lo que hago, desde el primer día", dijo el presidente del mayor conglomerado de armas de Alemania a RTL/ntv. "Y mis hijas lo aceptan".

En Peligro

Papperger dijo que su familia podía manejar las amenazas contra él. Tiene una familia fuerte y lleva haciendo este trabajo durante 35 años. "He recibido muchas amenazas, ataques incendiarios, mi casa ha sido vandalizada y cosas así", dijo Papperger. "No es divertido y no creo que forme parte de la democracia". Papperger agradeció a la República Federal y al estado de Renania del Norte-Westfalia por su protección. "Tengo grandes guardaespaldas y estoy agradecido por lo que estos chicos hacen".

En el Punto de Mira de Moscú

En julio, se informó que Papperger estaba en el punto de mira de Moscú. CNN informó que la inteligencia estadounidense había descubierto planes del gobierno ruso para asesinar al directivo alemán al comienzo del año. El Kremlin lo negó.

Papperger es especialmente vocal en su apoyo a Ucrania, que ha sido atacada por Rusia. La lista de armas producidas por Rheinmetall compradas por el gobierno federal y luego enviadas a Ucrania es larga. La mayor empresa de armas de Alemania fabrica artillería, municiones, tanques, sistemas de defensa aérea y camiones militares.

