Tras la publicación de las actas de la reunión del Instituto Robert Koch en el primer año de la pandemia de COVID-19, se ha intensificado el debate sobre una investigación de la era pandémica. El presidente de la Asociación de Médicos de Seguro Médico Obligatorio (SHI), Andreas Gassen, critica el manejo de las personas no vacunadas y aboga por la creación de una comisión investigadora.

El presidente de SHI, Andreas Gassen, ha formulado acusaciones graves en relación con el manejo de las personas no vacunadas después de la publicación de los protocolos de COVID-19 del Instituto Robert Koch (RKI). "Los que no se vacunaron han sido estigmatizados en exceso", dijo el presidente de la Asociación Federal de SHI (KBV) al "Neue Osnabruecker Zeitung". El tema de la vacunación había sido "en parte exagerado". "Las recomendaciones científicas de Stiko - no la voluntad política - deberían haber sido la única base".

El debate sobre una investigación de las medidas de COVID-19 se ha intensificado después de la reciente publicación de los protocolos del RKI. Estos protocolos brindan información sobre el trabajo del personal de crisis desde enero de 2020 hasta abril de 2021.

Uno de los puntos principales de debate fue la declaración del exministro federal de Salud, Jens Spahn, sobre una "pandemia de los no vacunados". Es "innegable" que las vacunas contra el COVID-19 han sido efectivas en el grupo de alto riesgo de personas mayores y con enfermedades previas, especialmente en la prevención de casos graves, explicó Gassen. "Pero la declaración de que los no vacunados son responsables de las infecciones y muertes en otros no está respaldada".

Gassen ha vuelto a pedir una investigación de los años pandémicos, y una comisión parlamentaria sería la mejor opción. Esto no solo podría ayudar a "sanar finalmente las heridas abiertas", dijo, sino también a "prepararnos mejor para una posible próxima pandemia".

Se están llevando a cabo discusiones en los partidos políticos sobre una investigación parlamentaria de la pandemia de COVID-19. Los Verdes han mostrado apertura a diferentes formatos, como un consejo ciudadano o un comité de expertos. El experto en salud del FDP, Andrew Ullmann, considera una comisión de investigación parlamentaria "indispensable". La izquierda (Die Linke) quiere establecer comités de investigación de COVID-19 después de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, y después de las elecciones federales en 2025.

Dado que las discusiones sobre una investigación parlamentaria de la pandemia de COVID-19 continúan, se hace cada vez más pertinente la obligación de investigar el papel de las políticas de vacunación durante la era pandémica. Gassen, presidente de SHI, aboga por esta investigación, señalando que podría ayudar a prevenir futuras pandemias al proporcionar valiosos conocimientos y promover la curación de la situación actual dividida.

