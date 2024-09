Jefe de Estado de Israel pide disculpas por el mal funerario de un cautivo de Hamas

Herzog habló directamente con los padres de Goldberg-Polin, diciendo: "Quiero expresar cuán profundamente lamentable es. Cuán profundamente lamentable es que no lográramos proteger a Hersh en ese fatídico día".

El domingo, las autoridades israelíes informaron la muerte del joven de 23 años y otros cinco rehenes que habían sido capturados durante el ataque islamista radical de Hamas en Israel el 7 de octubre. Los restos fueron encontrados en un túnel en Rafah, en la Franja de Gaza, el sábado. Según el Ministerio de Salud de Israel, los cuatro hombres y dos mujeres murieron debido a disparos a corta distancia, aproximadamente 48 a 72 horas antes del examen post mortem realizado el domingo.

Más de 2,000 personas asistieron al funeral de Goldberg-Polin el lunes, acompañándolo desde su residencia hasta el cementerio con banderas israelíes. Algunos dolientes llevaban camisetas con la imagen de Goldberg-Polin.

La tragedia de Goldberg-Polin también conmovió a personas en los Estados Unidos, donde sus padres hablaron en la convención del Partido Demócrata el mes pasado. El presidente estadounidense Joe Biden expresó su estado de "rotura y furia" por la muerte de Goldberg-Polin el domingo, jurando que "los líderes de Hamas" serán responsables de estas atrocidades.

La noticia de la muerte de los seis rehenes provocó una gran tristeza y furia hacia el gobierno por no lograr un acuerdo de paz y asegurar la liberación de los rehenes en Israel. Numerous individuals joined a nationwide strike on Monday to advocate for a hostage agreement, but it was curtailed prematurely by a court order on request from far-right minister Bezalel Smotrich.

En respuesta a la muerte de Goldberg-Polin, sus padres condenaron enfáticamente a Hamas, diciendo: "Hacemos responsable a Hamas de la pérdida de nuestro querido hijo, el rehén de Hamas". Después del funeral, los manifestantes exigieron justicia para todos los rehenes de Hamas, pidiendo un acuerdo de paz y su liberación segura.

