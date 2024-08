Jefe de BSW: Los misiles estadounidenses en Alemania son una línea roja para la participación del gobierno

La Alianza Sahra Wagenknecht podría desempeñar un papel clave en la formación del gobierno después de las próximas elecciones estatales. El co-portavoz Mohamed Ali ya ha dejado claro con qué socios no quieren formar una coalición.

Antes de las tres elecciones estatales en Alemania Oriental, el co-portavoz de la Alianza Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali, ha establecido el despliegue de armas extensivas de EE. UU. en Alemania como una línea roja para cualquier participación gubernamental potencial. "No estaremos en ningún gobierno estatal que simplemente acepte o incluso apoye el despliegue de estas armas", dijo a la "Rheinische Post". "Como BSW, estamos tan firmemente en contra que lo convertimos en una línea roja para la participación gubernamental".

El Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer del CDU, recently spoke in favor of the deployment of such weapons, but called for a broad discourse on the matter. When asked if esto excluiría una alianza con el CDU, Mohamed Ali dijo: "Si insiste en que el gobierno estatal comparte esta posición, entonces sí". Aunque la decisión final sobre la guerra y la paz recae en el nivel federal, el gobierno estatal puede presentar iniciativas y ejercer presión a través del Bundesrat.

En la cumbre de la OTAN en julio, la Casa Blanca y el gobierno federal anunciaron que los EE. UU. quieren volver a stationar sistemas de armas en Alemania a partir de 2026, que pueden llegar muy adentro de Rusia. Se mencionaron misiles de crucero Tomahawk, cohetes SM-6 y nuevas armas hipersónicas. Esto se justifica por la disuasión de Rusia, que está armándose masivamente en la actualidad. Sin embargo, el BSW argumenta que el despliegue aumenta el riesgo de guerra.

No coalición con la AfD

En las elecciones estatales de Turingia del 1 de septiembre, el BSW podría convertirse en la tercera fuerza más fuerte detrás de la AfD y el CDU, según las encuestas. En Sajonia, las encuestas también muestran actualmente al partido de Wagenknecht en tercer lugar detrás del CDU y la AfD. No habrá coalición entre el BSW y la AfD, según declaraciones de Mohamed Ali. "Categóricamente descartamos la cooperación con la AfD - no solo con el Sr. Höcke, sino en general", dijo, refiriéndose al candidato principal de la AfD de Turingia, Björn Höcke.

Sin embargo, Mohamed Ali considera posible que el BSW vote junto con la AfD. "Si la AfD dice que el cielo es azul, no decimos que es verde. Eso nos haría increíbles", dijo la presidenta del BSW. "La cooperación significaría acuerdo, presentación de solicitudes conjuntas o incluso formación de coaliciones. Eso está fuera de discusión para nosotros con un partido que tiene partes de extrema derecha".

