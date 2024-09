JD Vance sostiene una acusación infundada sobre migrantes haitianos que consumen animales como alimento.

En una entrevista con Dana Bash de CNN en "State of the Union", Vance se refirió a historias no confirmadas que le han contado sus constituyentes como prueba de sus afirmaciones, aunque no presentó ninguna evidencia real.

Vance declarou: "Los medios de comunicación de EE. UU. ignoraron completamente este asunto hasta que Donald Trump y yo comenzamos a hablar de memes de gatos. Si tengo que inventar narrativas solo para llamar la atención de los medios de comunicación de EE. UU., entonces lo haré para destacar las luchas del pueblo estadounidense".

Bash cuestionó: "Acaba de admitir que esta es una historia fabricada".

Vance aclaró: "Se basa en cuentas de primera mano de mis constituyentes. Me refiero a crearla como una historia, es decir, estamos llamando la atención sobre ella. No creé los 20,000 migrantes ilegales que inundaron Springfield debido a las políticas de Kamala Harris. Sus políticas son responsables de eso. Pero sí creamos el enfoque para que los medios de comunicación de EE. UU. discutan este problema y las dificultades causadas por las políticas de Kamala Harris".

El sitio web oficial de Springfield sugiere que alrededor de 12,000 a 15,000 inmigrantes residen en el Condado de Clark, y los inmigrantes haitianos están legalmente en el país como parte de un programa de parole que permite a las familias traer a sus familiares de Haití a Estados Unidos.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, un republicano, desmintió las acusaciones el domingo y elogió el impacto positivo de los inmigrantes en la comunidad.

"Absolutamente no", dijo DeWine en ABC's "This Week" cuando se le preguntó si había presenciado algún caso de inmigrantes consumiendo mascotas.

"Lo que sabemos es que los haitianos que viven en Springfield son inmigrantes legales que vinieron a la ciudad a trabajar", dijo DeWine.

El martes, Vance sugirió que la afirmación sobre los inmigrantes haitianos podría no ser precisa, pero animó a sus seguidores a seguir compartiendo memes de gatos.

El alcalde de Springfield, Rob Rue, afirmó que las declaraciones falsas están causando daño a los ciudadanos y a la comunidad de la ciudad, y encuentra preocupante que parte de la retórica provenga de Vance.

Vance negó cualquier participación en incitar amenazas de bomba.

"No hay nada que haya dicho que haya provocado amenazas contra estos hospitales, estas amenazas de bomba y cosas por el estilo", dijo Vance.

"El alcalde de Springfield está lidiando con muchos desafíos. Entiendo su situación y estamos aquí para ayudarlo. Pero no me acusó de incitar una amenaza de bomba; simplemente no lo hizo", explicó Vance más tarde en la conversación.

"Todo lo que estoy haciendo es transmitir las quejas de mis constituyentes, personas que sufren debido a las políticas de Kamala Harris. ¿No podemos discutir estos problemas porque algunos individuos inestables están amenazando con la violencia?", preguntó Vance.

DeWine reconoció que Springfield estaba lidiando con la integración del flujo predominante de inmigrantes haitianos a través del programa federal de inmigración, pero aseguró que los funcionarios estaban abordando los problemas.

"Cuando pasas de una población de 58,000 a una población de 73,000 debido a un flujo de inmigrantes, vas a encontrar desafíos y problemas. Y estamos trabajando para resolver esos desafíos todos los días", dijo DeWine durante su entrevista en ABC.

Vance mencionó que estaba escuchando directamente a sus constituyentes sobre diversas preocupaciones, incluyendo una preocupación por los gansos.

"Mis constituyentes me han informado sobre una docena de preocupaciones separadas. Diez de ellas están probadas y confirmadas, y un par de ellas las discuto porque mis constituyentes me han informado de primera mano que están experimentando estos problemas. Entonces, tengo dos opciones, Dana, puedo ignorarlos, lo que los medios de comunicación de EE. UU. han hecho durante años a esta comunidad, o puedo hablar sobre los problemas que la gente está compartiendo", dijo Vance.

"Mi enfoque es, escuchar a mis constituyentes. A veces comparten cosas que a la gente no le gusta, pero las comparten porque su ciudad ha sido invadida, y es mi responsabilidad intentar apoyarlos y protegerlos", concluyó Vance.

CNN's Chris Boyette contribuyó a esta información.

