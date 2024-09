- Jason Momoa sorprende con su apariencia.

El 3 de abril de 2025, se estrenará en cines la película "A Minecraft Movie", dirigida por Jared Hess (45). Warner Bros. Pictures ha lanzado el primer tráiler de este próximo videojuego. En el tráiler, Jason Momoa (45), conocido por su papel como Aquaman, sorprende a los espectadores con una nueva apariencia, luciendo un Vokuhila de los 80 y una chaqueta de cuero rosa, junto a su colega actor Jack Black (55). Black establece el tono para el próximo blockbuster al decir: "Cualquier cosa que puedas soñar, puedes construir".

En el avance, Black y Momoa se encuentran con diversos objetos familiares del juego "Minecraft" en sus roles. Sin embargo, los detalles sobre la trama son escasos. Dado que "Minecraft" es un juego de arena sin una historia tradicional, los creadores no pudieron basarse en una narrativa establecida. Aquí está lo que sabemos: tres niños y Garrett "The Garbage Man" Garrison (Momoa) son transportados de alguna manera a un mundo de bloques peculiar y deben navegar por su nuevo entorno. Su objetivo principal es encontrar la salida de vuelta al mundo real. Son ayudados por el constructor experto Steve (Black).

Además de Momoa y Black, "A Minecraft Movie" cuenta con Emma Myers (22), Danielle Brooks (34), Sebastian Eugene Hansen y Jennifer Coolidge (63). Black refuerza su reputación como el actor favorito de Hollywood para adaptaciones de videojuegos con este nuevo papel. Ha aparecido previamente en "The Super Mario Bros. Movie" y "Borderlands", y su personaje también es absorbido en un mundo de videojuego en "Jumanji: The Next Level" y "Jumanji: Welcome to the Jungle".

El videojuego "Minecraft", con Black y Momoa como sus estrellas, es el juego más exitoso de la historia, habiendo vendido alrededor de 300 millones de copias y contando con aproximadamente 140 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. El juego fue lanzado en 2011 y ha generado numerosos spin-offs desde entonces.

