Jason Momoa se pronuncia sobre si sale con Kate Beckinsale

La estrella de "Aquaman" ha respondido a las especulaciones de que está saliendo con la actriz Kate Beckinsale después de que la pareja fuera vista charlando en una fiesta posterior a los Oscar.

Momoa, que anunció su separación de Lisa Bonet en enero, dijo a Extra que sólo estaba hablando con Beckinsale de su tierra natal, Inglaterra, ya que fue allí donde rodó "Aquaman 2" y ella tenía frío, así que él le prestó su abrigo.

"Todo el mundo está en plan '¿estáis saliendo? No, no, fue caballerosidad, la mujer tenía frío", dijo.

Momoa reiteró que definitivamente no tienen nada que ver.

"Absolutamente no, no juntos. Ella es muy agradable, yo estaba siendo muy amable, sólo siendo un caballero", dijo "Ahora, no le voy a dar mi abrigo a nadie".

Según Variety, Momoa va a escribir, producir y protagonizar "Chief of War", de Apple, sobre la colonización de Hawai contada desde el punto de vista de sus indígenas.

Fuente: edition.cnn.com