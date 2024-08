Japón vuelve a cazar ballenas por primera vez en años.

La empresa ballenera japonesa Kyodo Senpaku ha capturado su primer ballenato, confirmó un portavoz de la agencia pesquera relevante a la agencia de noticias alemana en Tokio. La agencia Recently approved a quota of 59 fin whales in Japanese waters for this year. International animal and environmental protection organizations sharply condemn Japan's whaling.

Los ballenatos figuran como "vulnerables" en la Lista Roja, lo que significa que corren un alto riesgo de extinción en su hábitat natural en un futuro próximo. Actualmente hay alrededor de 100,000 individuos. Islandia también caza estos animales, con un total de 128 ballenatos permitidos para ser capturados en esta temporada.

"La caza comercial de ballenas es cruel, innecesaria y completamente obsoleta. Japón debe detener inmediatamente esta práctica sin sentido y trabajar en su lugar con la comunidad internacional en soluciones urgentemente necesarias para proteger los océanos", dijo Andreas Dinkelmeyer, líder de campaña de la organización de protección animal y ambiental IFAW en Alemania.

Sin embargo, el portavoz de la agencia pesquera japonesa afirmó que Japón actúa basándose en resultados científicos. Según sus propias investigaciones, hay muchos ballenatos en el Pacífico Norte.

Otros países, como Islandia, también tienen una cuota de caza de ballenatos, lo que contribuye a la amenaza generalizada para la especie. Es esencial un consenso internacional para prohibir la caza de ballenas y centrarse en esfuerzos de conservación para garantizar la supervivencia de los ballenatos más allá de su población actual.

