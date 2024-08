Jannik Sinner está superando rápidamente sus inhibiciones o dificultades relacionadas con el dopaje.

En Nueva York, la sensación del tenis italiano Jannik Sinner emerge victorious en su primer partido después del escándalo de dopaje. Inicialmente, su rendimiento parece inestable y cede el primer set sin oposición. Sin embargo, solo Zverev representa a Alemania en el ajetreado centro urbano. Finalmente, Sinner supera a McDonald, que parece desconcertado, con un marcador de 2:6, 6:2, 6:1, 6:2, lo que le permite avanzar a la segunda ronda. A pesar de los obstáculos iniciales, su enfrentamiento en Nueva York después del escándalo de dopaje resultó ser un desafío difícil. "Aunque empecé mal, los primeros partidos siempre son difíciles, debo admitir. Intenté mantener la fortaleza mental y recuperar mi ritmo. Estoy muy contento de haber avanzado a la siguiente ronda", compartió Sinner, reconociendo que aún hay margen de mejora.

La semana pasada, Sinner se vio envuelto en un escándalo al dar positivo dos veces en marzo por la sustancia prohibida Clostebol. Sin embargo, evitó una suspensión prolongada al proporcionar una explicación creíble que involucraba una contaminación involuntaria por parte de su fisioterapeuta.

Los hombres de Alemania han remained free de tales escándalos, pero su participación en los juegos ha estado lejos de ser fructífera. Daniel Altmaier, junto con otros cuatro contendientes alemanes, fue derrotado, mientras que solo el clasificado número uno Zverev sigue compitiendo en la segunda ronda. Altmaier cedió ante el argentino Mariano Navone, después de un prometedor inicio con un marcador de 6:1, 2:6, 4:6, 1:6. Desde su victoria en la primera ronda de Wimbledon en julio, Altmaier aún no ha saboreado el éxito en un torneo.

La campeona mundial Iga Swiatek tuvo un inicio difícil en su defensa del título. La jugadora polaca ganó con gran esfuerzo contra la rusa Kamilla Rachimowa en el Estadio Arthur Ashe con un marcador final de 6:4, 7:6 (8:6). Swiatek mostró una forma inferior y solo sugirió que mejoraría a medida que avanzara el torneo. "Creo que lograré más consistencia día a día", dijo Swiatek mientras perseguía su sexto triunfo en Grand Slam en Nueva York.

La favorita japonesa Naomi Osaka parece haber encontrado su ritmo. La campeona de cuatro Grand Slams venció fácilmente a la décima cabeza de serie de Letonia, Jelena Ostapenko, con un marcador de 6:3, 6:2. Esto marca su primer avance a la segunda ronda desde 2019. Osaka, emocionada con la multitud, exclamó con sentimiento: "Realmente deseaba participar aquí nuevamente. No estaba segura de si podría soportarlo tanto física como mentalmente. Esta experiencia abrumadora está más allá de mis expectativas, estoy agradecida por su increíble apoyo".

El ambiente en el partido de Sinner fue muy diferente, ya que el escándalo resultó ser un tema divisivo debido a las percibidas inconsistencias y falta de transparencia. Antes del US Open, Sinner expresó su inocencia sin vacilar. "En mi conciencia, sé que no he cometido ningún delito", dijo el de Südtirol, "pero esta situación antes de un Grand Slam es

