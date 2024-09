Janet Jackson revela que ocurrió otro accidente en el vestuario, esta vez cerca de la reina Isabel.

La famosa entretenedora y performer sirvió la bebida regiamente deliciosa en un video colaborado con Vogue británica para su serie "Vida en Looks", que se publicó el jueves. En este segmento, compartió una divertida anécdota sobre su famoso "ensemble de Rhythm Nation".

"Estaba actuando para la Reina Isabel y estábamos haciendo 'Rhythm Nation'", recordó. "Como era de esperar, en cuanto me agaché, mis pantalones se rasgaron justo en mi parte trasera".

¡Espera! ¡Aún estamos asimilando el descubrimiento de los familiares notorios de Jackson y ahora esto?

"No podía creer que hubiera pasado", admitió Jackson. "Pensé '¡Oh, por Dios!'"

La icono reveló que estaba segura del accidente cuando sintió una brisa "detrás" por el desgarrón en sus pantalones. Tuvo que modificar su actuación antes de actuar ante la Reina.

"Me aseguré de no darle la espalda, algo que formaba parte de la coreografía", compartió Jackson. "En su lugar, me enfrenté a ella directamente".

Jackson también habló sobre el origen de la famosa llave que llevaba en un aro de pendiente - se encargaba del cuidado de los numerosos animales en la casa de su familia, lo que era su método para llevar la llave - y su colaboración con su hermano Michael Jackson en el video musical "Scream".

