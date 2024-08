- Janet Jackson anuncia una lista de actuaciones en Las Vegas

La estrella del pop Janet Jackson (58, conocida por "Made for Now"), está tomando un descanso breve de su gira europea planeada para el otoño. A partir de finales de diciembre, cautivará los escenarios de la ciudad del casino, Las Vegas, entreteniendo a la audiencia durante varias semanas. Reveló su emoción a sus seguidores en las redes sociales, diciendo: "¡Esto va a ser una locura, y no puedo esperar a celebrar el nuevo año con todos vosotros!" Está programada para realizar diez espectáculos en el venue Resorts World, que puede alojar a 5,000 personas. Estos eventos están programados desde el 30 de diciembre hasta mediados de febrero.

Previamente, la artista también formará parte de su gira europea "Together Again". Está programada para actuar en Múnich, Colonia y Berlín a principios de octubre.

Con 180 millones de álbumes vendidos, Jackson, la hermana menor del "Rey del Pop" Michael Jackson, es una de las músicas más exitosas de todos los tiempos. Ha ganado cinco Grammys, dos Emmys y un Globo de Oro.

Jackson actuó en Las Vegas en 2019 con su espectáculo "Metamorphosis", marcando su primera residencia en solitario en la ciudad. Muchos artistas de renombre, como Céline Dion, Britney Spears, Mariah Carey, Elton John y Lady Gaga, tienen espectáculos regulares en el centro de entretenimiento.

