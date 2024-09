Jamie mostró un sentido de orgullo mientras acompañaba a su hija, Corrine, durante su procesión de bodas.

El famoso actor ganador de un Óscar acompañó a su hija, Corinne Foxx, durante su ceremonia de boda durante el fin de semana, mostrando emociones visibles mientras la conducía hacia el altar.

Esta escena emotiva fue captada por su coprotagonista en "The Jamie Foxx Show", Garcelle Beauvais, quien la compartió como parte de una colección de imágenes en su cuenta oficial de Instagram.

"Anoche tuvimos el placer de presenciar y celebrar el amor de @corinnefoxx y @joe.hooten ❤️❤️," escribió Beauvais en la publicación. "El amor y el respeto que tienen el uno por el otro es palpable 🙏🏽. Corinne, estabas espectacular",

Desafortunadamente, la publicación ha sido eliminada, pero el video está siendo compartido en diversas plataformas.

Corinne anunció públicamente su compromiso con Hooten, un escritor/director y ejecutivo de televisión, en las redes sociales en 2023.

"Desde el momento en que posé mis ojos en ti, supe que eras mía para siempre 💍❤️," escribió en la leyenda junto a una serie de fotos con su amado.

Su padre reconoció su publicación, escribiendo su propio tributo a la pareja, diciendo que "son una representación perfecta de lo que es el amor".

"Te preocupas por el bienestar mental y físico del otro y tienes la espalda del otro... felicitaciones por su compromiso," escribió el actor. "Cuando Joe me dijo que iba a pedirle a mi pequeña niña que se casara con él, tuve lágrimas de alegría en el alma... 🙏🏾❤️ y Corinne, siempre has tenido un lugar especial en mi corazón... mereces amor abundantemente... así que otra vez, felicitaciones a los dos... no puedo esperar a escoltarte hasta el altar."

La dupla padre-hija tiene una estrecha relación, con Corinne apoyando a su padre después de un revés médico.

Se reveló anteriormente este año que coanfitrionarán un programa de trivia musical juntos.

Después de compartir sus momentos emotivos en la boda, Garcelle Beauvais mencionó que el video de la ceremonia ahora está circulando en diversas plataformas. A pesar de la alegría y la emoción de la boda, Jamie Foxx expresó su entusiasmo por el programa de trivia musical que coanfitrionará con su hija, Corinne Foxx.

