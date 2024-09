James encuentra ciertas escenas de "El Terminador" como causa de vergüenza

James Cameron, conocido por su éxito en la dirección de películas, encuentra ciertas partes de su primer proyecto, "Terminator" de 1984, un poco incómodas de ver ahora. En una reciente entrevista con Empire, reveló, según Deadline, "Ya no lo llamaría la obra maestra. Verlo hoy en día, hay partes que me hacen estremecer, y otras donde creo que hicimos un buen trabajo dado nuestros recursos".

La crítica de Cameron se centra únicamente en la producción de la película, no en frases icónicas como la legendaria "I'll be back" de Arnold Schwarzenegger. A pesar de las frecuentes burlas, Cameron no entiende por qué. Afirmó: "No me avergüenzo de ningún diálogo, pero tal vez tenga menos vergüenza que otros en cuanto al diálogo que escribo".

"Mi primera experiencia como director"

En la entrevista, Cameron destacó la importancia del éxito para validar su trabajo, diciendo: "Muéstrame tus tres películas con mayor recaudación y luego hablaremos del poder del diálogo". Dirigió tres de las cuatro películas con mayor recaudación - "Titanic" (1997), "Avatar – The Way of Water" (2009) y el último lanzamiento, "Avatar: The Way of Water" (2022). "Terminator" recaudó más de $78 millones en taquilla tras su estreno en 1984, lanzando tanto a Cameron como a Schwarzenegger a la fama.

Cameron, en sus primeros días, se había descrito a sí mismo como un "punk" durante la realización de "Terminator". A los 29 años, era su primera vez dirigiendo una película, lo que hacía que el proyecto fuera extremadamente significativo para él. Esta sensación se extiende al "Terminator", que desde entonces ha crecido en una serie con cinco películas y un programa de televisión. El mes pasado, se estrenó la serie animada "Terminator Zero" en Netflix, con las voces de Timothy Olyphant, Sonoya Mizuno, Rosario Dawson, Ann Dowd y André Holland.

En respuesta a las partes incómodas que encuentra en "Terminator", Cameron aclaró: "No estoy criticando la película en su conjunto, solo ciertos aspectos que ahora parecen obsoletos". A pesar del éxito de la frase icónica "I'll be back", Cameron sigue imperturbable ante las frecuentes burlas, manteniendo: "No me disculparé por ello ni lo cambiaré, pertenece a la película".

