James Ercolani, ahora de 88 años, ha dicho su último adiós. Conocido por sus habilidades como actor, apareció en varias películas y series de televisión. Sus roles más notables fueron en la película "April Love" y la serie "T.J. Hooker". Durante los primeros días de su carrera, Darren era un galán entre los adolescentes.

Despedida del mundo

Según el anuncio en su sitio web oficial, el actor falleció tranquilamente en su sueño el 2 de septiembre de 20XX en el Centro Médico Cedars-Sinai, Los Ángeles. Su hijo, Jim Moret, compartió con The Hollywood Reporter que su padre había programado una operación de reemplazo de válvula aórtica, pero se encontró demasiado débil para ella. "Siempre creí que superaría esto, era increíblemente genial", declaró su hijo.

Nacido en Filadelfia en 1936, de inmigrantes italianos, James Ercolani abandonó la escuela a la edad de 16 años con el deseo de dedicarse a la actuación. Un encuentro casual con un cazatalentos allanó el camino para su carrera como actor. Afinó sus habilidades bajo la tutela de la legendaria coach de actuación Stella Adler en Nueva York y luego firmó con Columbia Pictures, debutando en la drama de 1956 "Man with a Million".

Papel Recurrente en la serie "April"

Su papel estelar llegó en 1959 con la comedia "April Love", donde interpretó el papel de 'Moondoggie', un surfista, junto a Sandra Dee como el personaje principal. La película fue un gran éxito, popularizando la cultura del surf de California y lanzando a sus estrellas al mainstream. Darren también embarcó en una carrera musical, grabando la canción del filme "April Love" y otras como su sencillo de 1961 "Goodbye Cruel World", que llegó al número 3 en Billboard Hot 100.

Revivió su papel en las secuelas "April in Hawaii" y "April in Rome", con una nueva actriz principal cada vez. "Estaba bajo contrato", reveló Darren a Entertainment Weekly en 2004. "Era un prisionero. Pero con estas jóvenes damas tan lindas, era la mejor prisión en la que podría haber estado".

Sin embargo, la adoración pública no siempre fue un camino fácil. "Hubo un momento en San Francisco cuando estaba apareciendo en un programa de baile y una multitud de chicas asaltó el estudio", reveló a People magazine. "Destruyeron la puerta de vidrio, me sacaron afuera y me arrastraron al piso. Me arrancaron mechones de cabello como souvenirs, dejándome en lágrimas".

Roles de Dirección en "Melrose Place" y "Beverly Hills, 90210"

En la década de 1970, Darren apareció en numerosos programas de televisión, como "Charlie's Angels", "Hawaii Five-O" y "The Love Boat". De 1983 a 1986, protagonizó junto a William Shatner y Heather Locklear en la serie de drama policial "T.J. Hooker", también actuando como director de episodios. Darren posteriormente dirigió episodios para populares programas como "Melrose Place" y "Beverly Hills, 90210".

James Ercolani se casó con su novia de la escuela, Gloria Terlitsky, en 1955. Tuvieron un hijo, Jim, al año siguiente antes de su divorcio en 1958. Jim luego se convirtió en Jim Moret cuando fue adoptado por el tercer esposo de Gloria. Darren se casó con Miss Dinamarca Evy Norlund en 1960, y tuvieron dos hijos, Christian y Anthony.

