James Cameron es el "rey del mundo"

Si alguien puede dar forma a una auténtica película de éxito, ese es James Cameron. Desde "Terminator" hasta "Aliens", desde "Titanic" hasta "Avatar", su filmografía abarca todo. Y el director tiene mucho más en reserva, incluso ahora que cumple 70 años.

En los próximos siete años, James Cameron tiene mucho trabajo por delante. Si sus planes para "Avatar" se materializan, el director lanzará la quinta y última entrega de la serie de ciencia ficción en 2031 - la parte tres está programada para 2025, con "Avatar 4" siguiendo en 2029. Con un cumpleaños el 16 de agosto, el hombre no parece tener tiempo para la jubilación. Ya ha superado su "cupo" en Hollywood y se ha superado a sí mismo en múltiples ocasiones.

El triple ganador del Oscar ha sido el rey de la taquilla durante décadas: durante mucho tiempo, su drama catastrófico "Titanic" ocupó el primer lugar en la lista de las películas más exitosas a nivel mundial. Luego, su película de ciencia ficción "Avatar - Aufbruch nach Pandora" se disparó al número uno con una taquilla de más de $2.9 mil millones. Utilizando la tecnología 3D más avanzada, el director transportó a la audiencia al universo futurista de Pandora, donde los nativos de piel azul viven en armonía con la naturaleza, amenazados por los explotadores de la Tierra.

"Avengers: Endgame" ocupa el segundo lugar con ganancias de poco menos de $2.8 mil millones, seguido de "Avatar: The Way of Water" ($2.3 mil millones). "Titanic" está en cuarto lugar, por delante de "Star Wars: Episode VII". Cameron puede presumir con orgullo de haber llevado tres películas al top cinco del ranking mundial.

También puede pintar

Cameron no gusta de guardar nada. "Soy el rey del mundo", exclamó cuando recibió el Oscar al mejor director por su megaéxito "Titanic" en 1998, citando palabras de su personaje principal, Jack. La sensacional drama ganó once premios, incluyendo el premio principal a la mejor película. La épica de amor y desastre de tres horas convirtió a las entonces poco conocidas estrellas Kate Winslet como Rose y Leonardo DiCaprio como Jack en superestrellas. Durante semanas, la audiencia lloró en el cine, con "Titanic" rompiendo récords de taquilla.

El año pasado, Cameron relanzó "Titanic" con tecnología mejorada para celebrar el 25 aniversario. Reflexionó sobre su secreto del éxito: "Si lo reduces a un eslogan, sería 'emoción y espectáculos'. Eso se aplica a 'Titanic' así como a mis dos películas de 'Avatar', aunque parezcan muy diferentes a simple vista y traten temas muy diferentes". Es la combinación de "un viaje emocional y una experiencia visual espectacular" en el cine, explicó más adelante.

Cameron también reveló que se involucró artísticamente en una escena icónica: el dibujo desnudo que el joven pintor Jack crea en el Titanic de Rose fue dibujado por Cameron en persona. Sus manos se pueden ver en los primeros planos, reveló el director. Como zurdo, encontró especialmente desafiante dibujar con la mano derecha para seguir los movimientos de DiCaprio.

Desde enero de 2023 hasta enero de 2025, los fans pueden echar un vistazo a Cameron como artista en la Cinémathèque française en París: más de 300 de sus obras estarán expuestas, incluyendo dibujos tempranos, fotos y bocetos de películas.

Cinco matrimonios, cuatro hijos

Como estudiante de secundaria, se mudó con su familia de Canadá a California. Fanático de la ciencia ficción, inicialmente se inscribió en la universidad para estudiar física y literatura inglesa, pero más tarde cambió a efectos especiales y guión. Su primera película "Terminator", realizada con unos pocos millones de dólares, fue un éxito masivo en 1984 y lanzó la carrera de Arnold Schwarzenegger.

Con su segunda esposa, la productora Gale Anne Hurd, Cameron dirigió la película de ciencia ficción "Aliens" (1986) y la aventura submarina "The Abyss" (1989). Las mujeres fuertes han sido una constante en su carrera: después de que su tercer matrimonio con la directora Kathryn Bigelow terminara, se casó con la estrella de "Terminator" Linda Hamilton. Desde 2000, el cuatro veces padre ha estado casado con la actriz Suzy Amis, y juntos abogan por la protección ambiental y una dieta basada en plantas.

Defensa del medio ambiente

Cameron es conocido por su exploración de las profundidades del mar. Ha buceado en el pecio del Titanic, que se hundió en 1912, más de 30 veces. A menudo contribuye a documentales sobre el medio ambiente. Su viaje en solitario al Challenger Deep en la fosa de las Marianas lo llevó al punto más profundo de la Tierra. La Sociedad Nacional Geográfica nombró al director "Investigador en Residencia", un investigador invitado.

En julio, Cameron habló después de que el activista ambiental y el campaña

El director continúa trabajando en la serie "Avatar", con planes de lanzar la quinta entrega en 2031. La película revolucionaria de James Cameron, "Avatar", también ha marcado un logro significativo en el mundo del cine, rompiendo récords de taquilla gracias a su uso de tecnología 3D de vanguardia.

Lea también: