Jacques Delors, estadista que dio forma a la Unión Europea, fallece a los 98 años

Delors, socialista, tuvo una destacada carrera política en Francia, donde fue Ministro de Hacienda del Presidente François Mitterrand a principios de los 80, antes de convertirse en Presidente de la Comisión Europea en 1985.

Su presidencia de 10 años sigue siendo la más larga de la historia de la institución y configuró las líneas maestras de la Europa moderna.

Bajo Delors, la Unión Europea cambió considerablemente, introduciendo una serie de reformas clave como el Acta Única Europea, el Acuerdo de Schengen, el programa de intercambio de estudiantes Erasmus, una revisión de la Política Agrícola Común y la Unión Económica y Monetaria, que más tarde llevó a la creación de la moneda euro.

En marzo de 2020, pidió a los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE una mayor solidaridad, en un momento en que discutían sobre una respuesta común a la pandemia del virus Covid-19.

La actual Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, rindió homenaje a Delors en X, calificando al fallecido estadista de "visionario que hizo más fuerte a nuestra Europa".

"La obra de su vida es una Unión Europea unida, dinámica y próspera. Ha formado a generaciones enteras de europeos, incluida la mía", añadió el Presidente de la Comisión.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó a Delors de "estadista con destino francés, arquitecto inagotable de nuestra Europa" y "luchador por la justicia humana."

"Su compromiso, sus ideales y su rectitud nos inspirarán siempre. Saludo su obra y su memoria, y comparto el dolor de sus seres queridos", añadió el Presidente francés en X.

Delors comenzó su carrera en la Banque de France -donde también había trabajado su padre- en 1945 y más tarde se licenció en Económicas por la prestigiosa universidad parisina de la Sorbona. Se vinculó a la Confederación de Sindicatos Cristianos y fue nombrado su consejero económico en 1950.

Después de 17 años, Delors abandonó el Banco de Francia, donde había llegado a ser directivo. Pasó a dirigir la división de asuntos sociales de la Comisión de Planificación General del Estado. De 1969 a 1972 fue asesor principal en asuntos sociales del Primer Ministro Jacques Chaban-Delmas y miembro de su gabinete. También fue profesor asociado en la Universidad de París-Dauphine de 1974 a 1979.

Delors se afilió al Partido Socialista francés en 1974 y fue elegido diputado al Parlamento Europeo cinco años después. Presidió su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios hasta mayo de 1981, cuando fue nombrado Ministro de Finanzas francés por el entonces Presidente Francois Mitterrand. También fue alcalde de Clichy de 1983 a 1984.

En 1990, el diario sensacionalista británico The Sun publicó el famoso titular "Up Yours Delors", en oposición a los planes de Delors para una mayor integración de la Unión Europea.

Cuando terminó su mandato en la Comisión Europea en 1995, Delors fue considerado un serio aspirante a la presidencia francesa. Sin embargo, decidió no presentarse y, en 1996, fundó su grupo de reflexión. Su única hija, Martine Aubry, es una destacada política francesa y ex dirigente del Partido Socialista francés.

Fuente: edition.cnn.com