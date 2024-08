- Jack y Paul Rudd están listos para hacer una aparición.

Para la próxima reinvención de la película de suspense de los '90 "Anaconda" del escritor-director Tom Gormican, Paul Rudd (55, conocido por "Ghostbusters: Afterlife") y Jack Black (54, famoso por "The Mandalorian") están en conversaciones para protagonizar el proyecto, según "Deadline".

Gormican, quien también escribió el guión de "Massive Talent" (2022) protagonizada por Nicolas Cage (60) y está escribiendo "Beverly Hills Cop: Axel F" (2024), escribirá y dirigirá la nueva película de "Anaconda". Kevin Etten está anotado como co-guionista.

La película original tuvo un éxito inesperado

A pesar de la falta de detalles sobre el proyecto, está claro que la película no será un remake de la película de 1997 "Anaconda", que protagonizó Jennifer Lopez (55, conocida por "Atlas"), Owen Wilson (55, protagonizó en "Ghostbusters: Afterlife"), y Ice Cube (55, de "xXx: Return of Xander Cage") como un equipo de filmación de National Geographic capturado por un cazador psicótico (interpretado por Jon Voight, 85, en "Megalopolis") que busca capturar la serpiente más grande y peligrosa del mundo.

La película de suspense se convirtió en un éxito sorpresivo, recaudando $136 millones a nivel mundial y generando cuatro secuelas: "Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid" (2004), "Anaconda - Offspring" (2008), "Anacondas - Trail of Blood" (2009), y "Lake Placid vs. Anaconda" (2015).

El remake adopta un enfoque poco convencional

Según la publicación de la industria "Variety", la película de Gormican presentará un ángulo poco convencional. Parece girar en torno a un grupo de amigos que experimentan una crisis de la mediana edad y deciden remake su película favorita de su juventud. Desafortunadamente, su viaje al jungle rápidamente se intensifica en una situación seria.

Hasta ahora, no se han asignado roles definitivos a Black y Rudd, pero dos de los personajes principales se describen como un director que también funciona como videógrafo de bodas, y un actor whose claim to fame was a part in a police series.

La productora aún no ha emitido un comunicado.

