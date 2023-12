Lo más destacado de la historia

Jack Nicklaus: ¿Es intocable el botín de un Major, incluso para Tiger Woods?

Jack Nicklaus cumple 77 años en enero de 2017

El récord de 18 majors permanece inalcanzable

Tiger Woods, con 14, es su más inmediato perseguidor

La marca de Jack Nicklaus de 18 grandes títulos es la referencia de la brillantez, y parece más inexpugnable cada año.

Tiger Woods parecía destinado a superar a Nicklaus, pero se ha quedado en 14 majors tras años de lucha contra las lesiones y los escándalos personales.

De hecho, la cuestión de que algún golfista pueda eclipsar el hito de Nicklaus podría ser ahora redundante.

"No creo que ninguno de los golfistas actuales se acerque ni siquiera a Tiger, y mucho menos a Jack", afirma Shane O'Donoghue, presentador del programa Living Golf de la CNN.

Getty Images

¿Los últimos majors? Jack Nicklaus contra Tiger Woods

El más grande

El reciente regreso de Woods ha hecho que las lenguas se muevan, pero el otrora indomable número 1 del mundo aún necesita cinco majors más para superar a Nicklaus, que cumplirá 77 años en enero.

A estas alturas de su recuperación, incluso una mísera victoria en el PGA Tour representaría un logro asombroso para Woods después de 16 meses de baja tras múltiples operaciones de espalda.

Un primer Major desde 2008 sería extraordinario. ¿Pero cinco? Eso es una carrera de Salón de la Fama en sí misma. ¿Y todo ello después de los 41 años?

Sin duda, los argumentos a favor de Woods son sólidos. Estuvo en los cuatro majors a la vez, ganó algunos por enormes márgenes, pasó un récord de 683 semanas como número 1 del mundo, ganó más eventos del PGA Tour que Nicklaus (79 frente a 73).

Pero el "Oso Dorado" sigue eclipsando a Tiger, según O'Donoghue.

"Puedes batear a favor de Tiger Woods todo lo que quieras, y yo soy un gran admirador y creo que hay más en el tanque", dice.

"Pero en términos de su carrera es poco probable que alguien supere a Jack Nicklaus. Se merece el título de mejor jugador de todos los tiempos".

Fuera de serie

No es sólo el récord de victorias en grandes torneos lo que distingue a Nicklaus.

De las 56 veces que terminó entre los cinco primeros, también fue subcampeón en 19 ocasiones, todo un récord. Woods, en comparación, ha conseguido 31 top-cinco en majors con seis subcampeonatos.

"No se puede pasar por alto lo que Nicklaus consiguió con un calendario bastante limitado. Era un hombre de familia, primaba la calidad sobre la cantidad", dice O'Donoghue.

Todos conocemos los 18 majors, pero los 19 segundos y los nueve terceros puestos son algo fuera de lo común en términos de regularidad en los majors".

"Llegar tan a menudo al final del torneo, como Jack Nicklaus, es casi incomprensible.

"Tener ese nivel de éxito, deseo y capacidad para sacar lo mejor de uno mismo y prepararse lo mejor, dice mucho de su carácter y de cómo es. Hoy sigue siendo así.

"Es extremadamente disciplinado y derrocha muy poco. Está a punto de cumplir 77 años y sus niveles de energía para los negocios son muy altos".

Getty Images

Antes y ahora: Tiger Woods, de 1997 a 2016

Longevidad

Nicklaus ganó sus tres últimos majors con más de 40 años, y su último título, el glorioso Masters de 1986, a los 46 años.

Un artículo de periódico en el que se decía que estaba "acabado, arruinado, acabado" le sirvió de motivación, y una arremetida hechizante en la última jornada en Augusta dio a Nicklaus un cisne dorado a un periodo de 24 años de victorias en grandes torneos.

Sobre esta base, Woods, cuyos 14 majors ganó en 11 años a partir de 1997, tiene hasta 2021, o aproximadamente otros 20 grandes campeonatos, antes de que se pueda hacer una evaluación adecuada.

"Siempre he pensado que tiene por delante al menos otros 10 años de buen golf competitivo, si está sano y tiene el talento que tiene", declaró Nicklaus a BBC Sport.

Por otra parte, hoy en día los campos de golf son más complicados, aunque Nicklaus tuvo que vérselas con jugadores de la talla de Arnold Palmer, Gary Player, Lee Trevino y Tom Watson.

Además, se valora más la juventud y la capacidad atlética. Irónicamente, la revolución de la forma física impulsada por Woods podría ser su perdición.

Nicklaus, que al principio de su carrera fue ridiculizado como "Jack el Gordo", no se lesionó y disputó 146 majors consecutivos. La racha más larga de Woods fue de 46.

Así que si no es Woods, ¿quién más puede desafiar la supremacía de Nicklaus?

LEA: Woods vuelve al "lugar donde empezó todo".

READ: Woods 'sigue sonriendo' a pesar de sus errores en el regreso

READ: Tiger se burla del récord de Nicklaus

READ: Tiger será un gran capitán para la Ryder Cup - Davis Love

READ: Tiger Woods - 20 años o donde fue bien, y mal

Un talento increíble

De los jugadores en activo, Rory McIlroy y Jordan Spieth empezaron su carrera en los grandes con una trayectoria similar a la de Nicklaus y Woods, y parecen los que tienen más posibilidades de alcanzar el récord.

McIlroy se convirtió en el tercer jugador, después de Nicklaus y Woods, en ganar tres majors a los 25 años. Añadió un cuarto, el US PGA 2014, apenas unas semanas después.

El norirlandés necesita la victoria en el Masters para unirse a la élite de cinco jugadores -Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Nicklaus y Woods- que han ganado los cuatro grandes de su carrera. Pero eso es sólo el principio: Nicklaus y Woods ganaron tres grand slams cada uno.

"Creo que Rory tiene un talento increíble", dijo Nicklaus en 2014. "Me encanta su swing, me encanta su ritmo, me encanta su moxie. Tiene la oportunidad de ganar 15 o 20 majors o lo que quiera hacer si quiere seguir jugando".

"Pero no sabes cuáles van a ser sus prioridades en la vida dentro de 10 años".

Durante dos años, sin embargo, ha sido incapaz de aumentar su botín de majors.

Fin de una era

El asombroso doble avance de Spieth a los 21 años en el Masters y el US Open en 2015 atrajo muchas comparaciones con Nicklaus y Woods, pero su infame colapso en Augusta este año amortiguó el bombo.

Por su parte, Jason Day, número 1 del mundo, logró su único título importante el mismo año, pero el jugador de 29 años, que buscó el consejo de Woods durante su descanso, puede haber florecido demasiado tarde para montar una oferta significativa para la cima.

Phil Mickelson es el jugador actual que más se acerca a Woods, con cinco majors. También está a una victoria del US Open de conseguir un grand slam en su carrera.

Pero el jugador de 46 años tiene la edad en su contra, y con seis subcampeonatos, el US Open se ha convertido en su némesis.

Opina en nuestra página de Facebook

De hecho, según O'Donoghue, es posible que no surja el próximo rival real de Woods o Nicklaus hasta dentro de una generación.

"Es muy poco probable en los próximos 15 ó 20 años", afirma. "Van a surgir nuevas naciones en el mundo del golf y algunos jugadores asiáticos van a ser espectaculares, pero dudo que alguien quiera estar en la cima durante mucho tiempo. La riqueza es demasiado grande.

"La era de Jack Nicklaus ha pasado a la historia. No creo que vuelva a haber nadie como él".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com