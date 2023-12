Ja Rule, Keke Palmer y otras estrellas rinden homenaje a Takeoff

Takeoff, que formaba parte del exitoso grupo Migos, murió en la madrugada del martes tras los disparos recibidos en una bolera y billar de Houston (Texas). Tenía 28 años.

Ja Rule aireó sus quejas por la violenta muerte de Takeoff en Twitter, escribiendo: "esta mier*da tiene que PARAR... enviando amor a amigos y familiares".

Gucci Mane, que recientemente colaboró con Takeoff en el tema "Us vs. Them", escribió en Instagram: "Esto me rompió el corazón" al conocer la noticia.

Otras estrellas de la música que compartieron homenajes y condolencias fueron Chloe Bailey, de Chloe x Halle, que tuiteó que su "corazón está roto", y Yung Miami, una mitad del dúo de hip-hop City Girls, que escribió "Maldito Takeoff" junto con tres emojis de corazón roto. Kid Cudi, que trabajó con Migos en la canción "Danger", tuiteó un simple "RIP Takeoff".

Kelly Rowland compartió un Instagram Story en el que exclamó: "NO HAY PALABRAS" sobre un fragmento de noticias sobre la muerte de Takeoff.

Y la actriz Keke Palmer compartió en Instagram: "Esto es horrible. Desde la tragedia de la muerte hasta la tragedia de que haya un vídeo online. Todo es simplemente trágico y lo siento mucho por toda su familia y por todo lo que tocó. Realmente terrible".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com