Ja Morant logra un buzzer-beater ganador en su regreso tras 25 partidos de suspensión

Los Grizzlies han estado sin Morant toda la temporada después de que el base estrella de la franquicia fuera castigado por la NBA por aparecer mostrando una pistola en Instagram Live dos veces en el espacio de dos meses, lo que resultó en una suspensión de nueve partidos por el primer incidente y 25 partidos por el segundo.

Como era de esperar, los Grizzlies han luchado en ausencia de Morant y siguen siendo sólo 7-19, ocupando el puesto 13 en la Conferencia Oeste después de la victoria del martes.

"Soy un perro", dijo Morant a TNT Sports mientras era acosado por sus compañeros de equipo. "He estado poniendo trabajo, no he jugado un partido en ocho meses, tuve mucho tiempo de aprendizaje sobre mí mismo, muchos días duros en los que pasé por ello, pero el baloncesto es mi vida y lo que amo.

"Es terapéutico para mí y estoy emocionado por volver".

Morant, uno de los jugadores más electrizantes de la liga, anotó el gol de la victoria tras girar en el carril, colgarse en el aire, pasar el balón entre dos rivales y golpear el tablero.

El jugador de 24 años terminó el partido con 34 puntos, seis rebotes, ocho asistencias y dos robos.

Tras el partido, Morant afirmó que sus compañeros le han apoyado como "hermanos" durante su suspensión.

"Trabajamos juntos", afirmó. "Entrenamientos duros, entrenamientos ligeros, tratamiento, vuelos.

"Pasamos mucho tiempo juntos durante este proceso y me ayudaron mucho, diciéndome cosas positivas, me dijeron que me mantuviera fiel, que siguiera trabajando y se demostró ahí mismo que creían en mí y se demuestra lo emocionados que están todos de que vuelva".

Es probable que los Grizzlies confíen en que el regreso de Morant sea el catalizador de una mejor racha, con el equipo ahora a cinco partidos y medio de una plaza automática en los playoffs.

Morant estuvo respaldado en la noche por los 24 puntos y seis rebotes de Jaren Jackson Jr. y los 21 puntos y cuatro asistencias de Desmond Bane.

Los Pelicans fueron liderados por 34 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes de Brandon Ingram, pero no fue suficiente para evitar que los Grizzlies rompieran la racha de cuatro victorias consecutivas del equipo.

Los Grizzlies vuelven a la cancha el jueves contra los Indiana Pacers en Memphis, mientras que los Pelicans viajan a Ohio para enfrentarse a los Cleveland Cavaliers esa misma noche.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com