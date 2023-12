Ja Morant lleva a los Grizzlies a la victoria ante los Warriors con "un ojo bueno" mientras Kerr le reprocha el juego "sucio

El partido estaba empatado a 77-77 en el último cuarto, cuando Morant tomó las riendas. El jugador de 22 años anotó los últimos 15 puntos de Memphis y contribuyó a hacerse con el control del partido en los últimos compases para dejar su impronta en el encuentro.

Pero acabó el partido con la visión borrosa tras recibir un pinchazo en el ojo en el tercer cuarto. En la retransmisión televisiva, se pudo ver a Morant diciendo: "No veo".

Después del partido, explicó que seguía teniendo problemas de visión. "Todavía no puedo [ver]", dijo Morant a los medios. "Puedo ver por el centro. No veo por fuera. Me golpearon intentando coger el rebote".

Morant añadió: "Tengo otro ojo bueno por aquí - visión 20-20 justo aquí. Gracias a Dios por mi ojo derecho".

Steph Curry logró 27 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, mientras que Jordan Poole aportó 20 puntos, pero no fueron suficientes para que Golden State superara a la joven superestrella de Memphis.

Mientras la actuación de Morant maravillaba al mundo, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, se centraba en un incidente al principio del segundo partido.

Kerr insistió en que el alero de los Grizzlies Dillon Brooks "rompió el código" después de que golpeara a Gary Payton II en la cabeza por detrás cuando Payton II se disponía a lanzar a canasta a los tres minutos de juego. El escolta de los Warriors sufrió una fractura en el codo tras el incidente.

Brooks fue expulsado después de recibir una falta flagrante-2 - descrita en el reglamento de la NBA por un contacto considerado "innecesario y excesivo" - sobre Payton II.

Kerr calificó la jugada de "sucia" en una entrevista a mitad de partido, cuando se le preguntó por la naturaleza física del juego.

"No, eso no fue físico, fue sucio", dijo Kerr.

"No sé si fue intencionado, pero fue sucio", dijo Kerr más tarde. "El baloncesto de playoffs se supone que es físico. Todo el mundo va a competir, todo el mundo va a luchar por todo. Pero hay un código en esta liga.

"Hay un código que los jugadores siguen en el que nunca pones en peligro la carrera de un tipo en la temporada sacando a alguien en el aire y golpeándole en la cabeza y, en última instancia, fracturando el codo de Gary", añadió.

La expulsión de Brooks sigue a la del alero de los Warriors Draymond Green en el primer partido de la serie, también por una falta flagrante-2.

Los equipos se enfrentarán el sábado en el tercer partido en California, con la serie al mejor de siete empatada a 1-1.

Los Celtics remontan en el segundo partido e igualan la serie contra los Bucks

Mientras tanto, en la Conferencia Este, los Boston Celtics se impusieron cómodamente a los Milwaukee Bucks por 109-86 en el segundo partido para igualar la serie a un partido.

Jaylen Brown anotó 30 puntos, 25 de ellos en la primera parte, además de cinco rebotes y seis asistencias.

"Sabíamos que teníamos que salir y jugar como si nuestra temporada estuviera en juego y lo hicimos", dijo Brown después del partido.

"Son los playoffs. La supervivencia del más fuerte. Cada partido cuenta".

Jayson Tatum continuó su gran juego en los playoffs con 29 puntos y ocho asistencias, mientras que Grant Williams salió del banquillo para aportar 21 puntos y cinco rebotes para Boston.

El dos veces MVP Giannis Antetokounmpo pasó apuros en la primera mitad -acabó el partido con 11 de 27 en tiros de campo- y los Bucks no pudieron contener a unos Celtics al rojo vivo, aunque el 'Greek Freak' terminó con 28 puntos, nueve rebotes y siete asistencias.

"Son los playoffs", dijo Antetokounmpo después sobre la dura defensa de los Celtics a la que se enfrentó. "Van a ser más físicos. No van a pitar muchas faltas, van a ser más activos, más disciplinados, pero al final del día, es la misma mentalidad... Hagan lo que hagan, mi mentalidad y la del equipo no pueden cambiar".

El tercer partido se disputará el sábado en Milwaukee.

