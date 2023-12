Ivan Fedotov: jugador de hockey ruso detenido en Rusia por eludir presuntamente el servicio militar, según informes

Según el medio ruso Fontanka, la fiscalía militar cree que hay motivos para "considerar a Fedotov un evasor del ejército".

En declaraciones al medio estatal ruso RIA Novosti, su abogado Alexey Ponomarev negó que Fedotov hubiera eludido el servicio militar.

El jugador ruso de 25 años, nacido en Finlandia, firmó un contrato de un año con los Philadelphia Flyers de la NHL el 7 de mayo, una vez concluida la temporada de la KHL, la liga de hockey rusa y china, en la que llevó al CSKA de Moscú a ganar la Copa Gagarin.

Fedotov fue detenido a las puertas del Ice Arena Kupchino de San Petersburgo y trasladado a la oficina de registro y alistamiento militar, donde se puso enfermo y tuvo que ser trasladado al hospital, informó Fontanka.

"Estamos al tanto de los informes y estamos investigando la situación. No tenemos más comentarios en este momento", dijo Chuck Fletcher, presidente de operaciones de hockey de los Flyers, en un comunicado enviado a la CNN.

En una entrevista con el medio de noticias ruso Match.TV el sábado, Ponomarev dijo que él y los padres de Fedotov tenían prohibido ver al portero en el hospital.

"En este momento, no podemos decir exactamente cómo están las cosas. Estaba en el hospital, al menos de hecho, pero por alguna razón no figuraba como los demás pacientes", declaró Ponomarev.

"Hace poco, la policía militar entró en el territorio del hospital. Me presenté ante ellos, dije que era abogado y pregunté por qué asunto habían venido. Se dieron la vuelta, subieron al coche y no hicieron más comentarios hasta que los dejaron entrar en el recinto del hospital.

"Desde entonces no hemos vuelto a saber nada. Por lo que tengo entendido, quieren trasladarlo en estado grave a algún tipo de órgano de investigación militar. Aunque él argumenta lo mejor que puede que esto no es necesario, pero los acontecimientos se desarrollan rápidamente, ahora no se pone en contacto".

En Rusia, todos los hombres de entre 18 y 27 años están obligados a cumplir un año de servicio militar, con algunas exenciones. La evasión del servicio militar obligatorio, puede castigarse con fuertes multas y penas de hasta dos años de prisión".

"Es difícil predecir su destino", añadió Ponomarev. "Se encontraba en el territorio de la oficina de registro y alistamiento militar de la ciudad, pero está registrado en el ejército de Moscú. Encontraron su certificado de registro, pero vive en Vsevolozhsk. Es decir, no tiene nada que ver con la oficina de registro y alistamiento militar de la ciudad.

"También ayer se ocultó de todas las formas posibles la información sobre su presencia allí, a pesar de que tenía teléfono e informó a sus familiares de que estaba allí. Los empleados de la comisaría militar fueron informados de que se había presentado una denuncia ante el tribunal y se había suspendido la decisión.

"El tribunal debe resolver esta cuestión, pero el procedimiento de reclutamiento fue violado. Está estrictamente descrito en la ley. Está claro que no es tan sencillo. A juzgar por el último contacto con él, no se encuentra muy bien", concluyó Ponomarev.

La CNN se ha puesto en contacto con la NHL, el CSKA de Moscú, la Federación Rusa de Hockey sobre Hielo y Ponomarev, pero no ha obtenido respuesta inmediata.

Según los informes, el portero del Comité Olímpico Ruso, que ayudó a su equipo a ganar la plata en hockey sobre hielo masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, fue detenido el mismo día en que comenzó el juicio de la dos veces medallista de oro olímpica de baloncesto estadounidense Brittney Griner cerca de Moscú, por cargos de contrabando de drogas, que pueden ser castigados con hasta 10 años de prisión.

Los partidarios de Griner y las autoridades estadounidenses afirman que ha sido detenida injustamente y han pedido su liberación ante el temor de que esté siendo utilizada como peón político en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos.

En el juicio, Griner fue acusada por un fiscal de contrabando de menos de un gramo de aceite de cannabis en su equipaje de mano. La segunda vista del juicio está prevista para el 7 de julio.

Fuente: edition.cnn.com