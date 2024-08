- Italia cierra playas: los operadores hacen huelga por paraguas

Agosto siempre ha sido el mes en el que más dinero se gana en Ostia. En el "Tibidabo", uno de los hermosos baños antiguos en la playa de la ciudad de Roma, abierto en 1935, a menudo se coloca el letrero "Umbrelloni esauriti" en el mostrador de caja desde la mañana: no hay más sombrillas de sol, todo reservado hasta la tarde. En Italia, se recomienda estar en el mar tan temprano como las nueve de la mañana en estos días. Sin embargo, es posible que esto no ayude en este viernes.

En la mitad de la temporada principal, los propietarios de muchos de los 7.200 baños de playa del país, los stabilimenti balneari, planean hacer huelga por primera vez: inicialmente solo por dos horas y media por la mañana. Pero si el gobierno del primer ministro de derecha Giorgia Meloni no se mueve, los baños permanecerán cerrados durante medio día en pleno agosto y durante un día entero al final del mes. El fondo es una directiva de la UE, cuya implementación Italia ha estado eludiendo durante casi 20 años.

Para los millones de turistas en los más de 7.500 kilómetros de costa mediterránea, una huelga así no sería necesariamente un desastre. Pero sería una molestia para muchos. La hamaca de playa (italiano: lettino) y la sombrilla de sol (ombrellone) son, por así decirlo, parte del patrimonio cultural nacional. Los extranjeros que simplemente extienden una toalla en una esquina o piedras en la playa son a menudo mirados con desprecio aquí - incluso si es solo desde 20 centímetros arriba.

Lo que realmente ganan los operadores de playa

Sin embargo, la posición más cómoda viene a un precio. El año pasado, el precio promedio diario de alquiler para dos hamacas y una sombrilla de sol fue de 30 euros, según cifras del observatorio nacional de baños - que existe. No hay muchas limitaciones en las tarifas: se pagan varios cientos de euros en clubes de playa en Toscana o en la costa de Amalfi. Muchas familias se han vuelto muy ricas con sus stabilimenti.

De hecho, la costa de Italia pertenece al estado - es decir, a todos. Sin embargo, más de la mitad de las playas se alquilan a particulares, a menudo durante décadas, a menudo bajo cuerda y a menudo a precios ridículos. Algunos lo llaman nepotismo, otros estructuras mafiosas.

En promedio, un arrendatario paga alrededor de 8.200 euros al año por la concesión. Los ingresos son muchas veces más altos. El Centro para la Política Europea (CEP) recently calculated an average annual turnover of 260,000 euros per bath. Other estimates are much higher - especially since it is likely that some of the beach money is channeled past the tax office. El periódico "Corriere della Sera" estimates the annual turnover of the entire industry at up to 30 billion euros.

"Playas como jaulas de batería"

La mayoría de los italianos han aceptado que tienen que pagar mucho por su tiempo en el mar. "No sé nada más", dice Giulia Toninelli, una funcionaria de Roma, en su hamaca en el "Tibidabo". "He venido aquí con mis padres, ahora con mis hijos. Es solo el precio". Sin embargo, también hay algunos que ya no están satisfechos con el sistema antiguo. La escritora Manuela Salvi se queja de "playas como jaulas de batería, donde los pollos también tienen que pagar su estancia". Hasta ahora, sin embargo, las protestas han sido limitadas.

El statu quo está amenazado de otra manera: a través de una directiva de la UE que debería haberse implementado ya en 2006. Según esto, las concesiones estatales de secciones de playa deberían ser repujadas regularmente porque son propiedad pública - algo que ha sido pospuesto repetidamente por los diferentes gobiernos en Roma.

Uno de los argumentos es: Debemos evitar que corporaciones extranjeras tomen el control de las playas en lugar de familias italianas, como se vio en la Bahía de Trieste hace dos años cuando Red Bull aseguró 120,000 metros cuadrados. Sin embargo, las licitaciones nacionales comenzarán en enero de 2025.

La "huelga de sombrillas" de Italia

Uno de los mayores críticos de la directiva de la UE, cuando aún estaba en la oposición, fue la actual primera ministra Meloni. Por lo tanto, los operadores de playa están profundamente decepcionados. Antonio Capacchione, presidente de la asociación de la industria Sindacato Italiano Balneari, se queja: "El gobierno no ha hecho nada en dos años. Enviamos ocho cartas solicitando una reunión - sin respuesta. ¿Qué más podemos hacer sino hacer huelga?"

Por eso Italia está viendo su primera "sciopero degli ombrelloni" ("huelga de sombrillas") en la historia, aunque algunos detalles aún no están claros. Se confirma que las cajas registradoras abrirán más tarde por la mañana. Posiblemente, los clientes habituales podrán instalar su propia hamaca y sombrilla.

Además, algunos propietarios, que son parte de una asociación diferente, anunciaron el jueves que no participarían en la huelga: No podemos castigar a los clientes por Bruselas o Roma. En cualquier caso, el precio para la hamaca y la sombrilla remain unchanged today. The usual daily rate applies everywhere.

La siguiente frase se añadirá al disputa: "Los operadores de playa han propuesto reducir temporalmente los precios de alquiler durante la huelga como un gesto de buena voluntad hacia sus clientes".

Además, en respuesta a la inacción del gobierno, los operadores de playa han anunciado: "Extendemos la huelga de sombrillas más allá de las horas iniciales si el gobierno no proporciona una solución clara al problema de la implementación de la directiva de la UE antes del inicio de las licitaciones de 2025".

