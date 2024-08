ISW: Vladimir Putin está en crisis política

Para repeler la ofensiva ucraniana en la región de Kursk, es probable que se desplieguen conscriptos, lo que podría poner a Vladimir Putin en un aprieto debido a promesas anteriores. Ya han comenzado a surgir quejas al respecto.

Según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas rusas ahora están mejor preparadas para defenderse contra los ataques ucranianos en la región de Kursk. Sin embargo, imágenes geolocalizadas y informes rusos sugieren que las fuerzas ucranianas han mantenido en gran medida sus posiciones y han obtenido algunas ganancias recientemente. Rusia está desplegando soldados con experiencia de otros frentes en Ucrania y conscriptos, según el ISW.

Sin embargo, el uso de conscriptos aún podría causar problemas, según la evaluación del think tank estadounidense. Los canales de oposición rusa y las redes sociales han comenzado a distribuir quejas de familiares de conscriptos rusos involucrados en operaciones de defensa fronteriza.

El Kremlin enfrentó una "oposición social significativa" en la primavera de 2022 por enviar ilegalmente conscriptos al frente. Hay "gran preocupación" en el gobierno ruso sobre las reacciones del público a la Deployment of conscriptos, según el ISW.

Ha habido protestas repetidas por parte de mujeres y madres contra el Kremlin en los últimos años por el trato a sus hijos en el frente. Las autoridades sometimes crack down hard on protests. En Rusia, hubo un fuerte movimiento de madres de soldados en la década de 1980 y 1990 que protestaron contra el trato a sus hijos en el ejército.

El Kremlin podría ajustar su retórica

Las promesas anteriores podrían volver a acechar a Vladimir Putin. Tan tarde como en marzo de 2022, intentó tranquilizar a las madres de los conscriptos rusos enfatizando que Rusia no los enviaría al combate.

Más tarde, el líder del Kremlin fue criticado por confiar en los conscriptos para repeler las incursiones fronterizas de las fuerzas proucranianas y para responder a la rebelión del Grupo Wagner en el verano de 2023, según el ISW. El propósito del despliegue de conscriptos en la frontera fue probablemente liberar a las fuerzas de combate convencionales previamente responsables de la seguridad fronteriza para su despliegue en Ucrania.

"El Kremlin puede verse obligado a justificar su controvertido uso de conscriptos en operaciones de seguridad fronteriza para calmar a la sociedad rusa, como Putin había hecho después de las controversias en 2022 y 2023", escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra.

El diputado de la Duma de Estado rusa y antiguo deputy comandante del Distrito Militar del Sur, el teniente general Andrei Gurulev, ya ha explicado recientemente en la televisión estatal rusa que la participación de conscriptos en operaciones de combate es normal. Gurulev la justificó citando el uso de conscriptos en la Guerra Soviética-Afgana y las Guerras Chechenas.

Varios conscriptos rusos ya han sido capturados durante el curso de la ofensiva ucraniana, que comenzó el 6 de agosto. En Rusia, los conscriptos se reclutan en dos oleadas cada año, con aproximadamente 250,000 conscriptos siendo llamados anualmente.

El ataque a Ucrania ha puesto a Vladimir Putin en una posición desafiante debido a las garantías anteriores de que los conscriptos rusos no serían enviados al combate. Después del uso de conscriptos en operaciones de defensa fronteriza, han surgido protestas y críticas crecientes de la sociedad rusa, que recuerdan a los movimientos históricos de madres de soldados.

