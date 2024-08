Disputas en curso en la región del Oriente Medio - Israel se embarca en una campaña sustancial dentro de Cisjordania

Operación israelí en Cisjordania

De madrugada, el ejército israelí iniciou una operación de gran envergadura en las regiones anexadas de Cisjordania. Según los comunicados militares, se están llevando a cabo actividades antiterroristas en Jenín y Tulkarem, conocidas por su alta concentración de milicianos palestinos radicales. Fuentes noticiosas confiables sugieren que el ejército está desplegando unidades de infantería sustanciales, drones y francotiradores, desmantelando infraestructura con bulldozers y bloqueando todos los accesos a Jenín.

Dos personas perdieron la vida en Jenín, según informó el departamento de salud de Ramala, con varios heridos más. Posteriormente, Wafa, la agencia de noticias palestina, informó de dos fallecidos más por un ataque de drones en un campo de refugiados cerca de Tubas, y tres más por un ataque de drones a un vehículo al sur de Jenín. No está claro si los fallecidos eran milicianos palestinos. El ejército se negó a proporcionar detalles sobre la operación.

Los medios de comunicación describen esta operación como una campaña militar a gran escala, con Al Jazeera caracterizándola como la más extensa llevada a cabo por el ejército israelí en el norte de Cisjordania en los últimos 20 años. Según Al Jazeera, los palestinos atacaron a los soldados con armas de fuego y explosivos en el distrito de refugiados de Nur Shams en Tulkarem, y se produjeron enfrentamientos en otras ciudades de Cisjordania.

Jenín y Tulkarem bajo asedio

Wafa informó que una gran cantidad de vehículos militares entraron en Jenín, y Al Jazeera confirmó que la ciudad estaba completamente rodeada. Según ynet, las fuerzas de seguridad buscaban a personas buscadas en los barrios de refugiados de Jenín y Tulkarem.

Las fuentes israelíes y palestinas revelaron que las fuerzas también rodearon los hospitales de ambas ciudades y obstaculizaron el acceso de las ambulancias. El ejército controla la entrada a los edificios del hospital para disuadir a los milicianos de buscar refugio allí, según ynet.

La situación en Cisjordania ha empeorado desde la matanza de Hamas del 7 de octubre de 2023, que marcó el inicio del conflicto de Gaza. En los meses siguientes, más de 620 palestinos han muerto en operaciones militares israelíes, conflictos y ataques extremistas, según cifras provisionales del ministerio de salud de Ramala.

Las incursiones frecuentes del ejército israelí han sido una constante en Jenín y Tulkarem. El lunes pasado, cinco personas murieron en un ataque aéreo israelí en el barrio de refugiados de Nur Shams en Tulkarem, según el ministerio de salud, whose target were militant Palestinians, according to the Israeli military.

Amnistía Internacional exige sanciones de la UE contra Israel

El nivel de brutalidad de los colonos israelíes contra los palestinos ha aumentado significativamente desde la masacre de octubre. Amnistía Internacional condena enérgicamente la política de asentamientos de Israel y aboga por severas sanciones europeas antes de las nuevas deliberaciones de la UE sobre el conflicto de Oriente Medio.

En una carta dirigida a los ministros de asuntos exteriores de los 27 países de la UE y al Alto Representante de la UE, Josep Borrell, la organización de derechos humanos instó a un embargo completo de armas, restricciones a las inversiones en ciertas empresas e instituciones financieras israelíes y la prohibición del comercio de bienes originarios de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados dentro de la UE. La ocupación de los territorios palestinos es ilegal y debe cesar lo antes posible, como se afirmó en una resolución de julio del Tribunal Internacional de Justicia.

Presunto ataque con drones israelíes en Líbano

Mientras que los enfrentamientos frecuentes entre el ejército israelí y los milicianos palestinos tienen lugar en Cisjordania, casi a diario se producen enfrentamientos con la milicia de Hezbolá y otros grupos en la frontera con Líbano, con víctimas en ambos bandos. Las agencias de seguridad libanesas y Al-Manar, la cadena de televisión afín a Hezbolá, informaron de un presunto ataque con drones israelíes a un camión en el norte de Líbano, a unos 100 kilómetros de la frontera.

Los testigos informaron de explosiones, y el camión podría haber transportado armas de Hezbolá, según los informes. Una persona resultó herida, según el Ministerio de Salud de Líbano. El lugar se considera un bastión de la milicia chiita de Hezbolá. Israel aún no ha comentado el incidente.

Rescate de rehén tras búsqueda prolongada

Una luz de esperanza en el conflicto del Oriente Medio surgió el martes con el rescate de un rehén retenido por el grupo yihadista Hamas por las fuerzas especiales israelíes. Los soldados encontraron a Kaid Farhan Alkadi, sin vigilancia, en uno de los numerosos túneles de Hamas bajo la Franja de Gaza, según los comunicados militares. Habían estado buscando el sistema de túneles subterráneos durante días, según el Wall Street Journal, citando a un representante militar. El periódico Haaretz informó de que Alkadi oyó a los soldados durante la operación y respondió a ellos.

Esto marca el primer caso en el que las unidades israelíes rescatan con vida a un rehén de un túnel de Hamas. Los siete rehenes rescatados anteriormente fueron recuperados de casas en la Franja de Gaza por personal militar a un gran costo.

El rehén liberado, un beduino de 52 años, está recibiendo tratamiento médico y parece estar en buen estado de salud, según los comunicados israelíes. Los familiares lo describieron como enflaquecido después de su encuentro. Él reportedly experienced little daylight in the tunnel and witnessed another hostage pass away beside him.

Los políticos israelíes y los familiares expresaron su alegría por su liberación después de 326 días en cautiverio. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Izchak Herzog hablaron con Alkadi, quien les instó a continuar sus esfuerzos para devolver a la gente a casa, trabajar incansablemente y no descansar hasta que sean devueltos. Los rehenes sufrieron mucho, señaló, "no puedes imaginarte".

Según los comunicados israelíes, Alkadi fue secuestrado el 7 de octubre desde un kibutz situado cerca de la frontera con la Franja de Gaza, donde trabajaba como guardia de seguridad. Los medios de comunicación israelíes informaron de que tiene 11 hijos.

Persistente búsqueda de un alto el fuego

En total, los terroristas palestinos secuestraron a más de 250 personas de Israel en la región costera el 7 de octubre del año pasado. Después de la liberación de varios rehenes, Israel estima que Hamas sigue reteniendo a 108 cautivos. El número de supervivientes es incierto.

En medio de los enfrentamientos en Gaza, no hay señales de alto, a pesar de los esfuerzos globales para mediar un alto el fuego y liberar a los cautivos restantes. Según fuentes de noticias israelíes, un equipo israelí está listo para visitar Doha para otra ronda de conversaciones con Hamas. El diálogo diplomático, dirigido por Qatar, Egipto y EE. UU., ha estado estancado durante bastante tiempo.

En respuesta al asedio en Jenin y Tulkarem, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha llamado a sanciones de la UE contra Israel, instando a un embargo completo de armas, restricciones a las inversiones y la prohibición del comercio de bienes que proceden de los asentamientos israelíes en territorios ocupados.

A pesar de la operación en curso en las regiones anexadas de Cisjordania, otras partes de Palestina no han quedado indemnes. Los testigos informaron de un presunto ataque con drone israelí a un camión en el norte de Líbano, lo que resultó en un herido según el Ministerio de Salud de Líbano.

