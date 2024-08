- Israel reconoce la propuesta de cese de hostilidades, en espera de la aprobación de Hamas

Según informes, Israel ha aceptado la reciente propuesta de alto el fuego, respaldada por EE. UU., según declaró el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken. Ahora le toca a Hamas reciprocar y aceptar la propuesta, mencionó Blinken durante su visita a Israel. Describió su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como "productiva".

Netanyahu le comunicó a Blinken durante su "reunión productiva" del lunes que Israel está dispuesto a adoptar la propuesta de alto el fuego. Blinken expresó su apoyo a esta decisión. Sin embargo, ahora le toca a Hamas cumplir.

Antes de reunirse con Netanyahu, Blinken se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog. Le pidió a ambas partes que aprovechen esta "posible última oportunidad" para un alto el fuego. "Este es un momento crítico, tal vez el más importante, perhaps the last opportunity for a truce and the recovery of the hostages", dijo.

Esfuerzos para reconciliar el conflicto de Gaza

Blinken llegó a Israel el domingo, haciendo su novena visita a la región desde el asalto de Hamas a Israel y el conflicto subsiguiente de Gaza, que ocurrió hace diez meses. El martes, tiene previsto visitar Egipto, seguido de una visita a Qatar.

Los tres mediadores - EE. UU., Egipto y Qatar - han estado trabajando durante varios meses para negociar un acuerdo de paz entre Israel y Hamas. EE. UU. presentó una nueva propuesta de compromiso a las partes involucradas hace solo unos días. En un comunicado conjunto, los mediadores declararon que la propuesta abarcaba "las cuestiones pendientes".

