Israel realiza ataques aéreos contra las instalaciones de almacenamiento de municiones en Beirut

Tras llevar a cabo una importante operación aérea en un barrio de Beirut, la capital del Líbano, la Fuerza Aérea de Israel lanzó otra ronda de ataques, según fuentes militares. El objetivo del ataque fue, presuntamente, neutralizar armas pertenecientes a la milicia chiita proiraní Hezbolá, que se encontraban almacenadas bajo estructuras residenciales, según el ejército. El portavoz del ejército, Daniel Hagari, destacó el potencial riesgo de daños o derrumbe de edificios debido a la detonación de esas armas.

Previamente, el ejército había aconsejado a ciertos residentes de la zona que evacuaran. Esta instrucción se refería a personas que residían cerca de estructuras utilizadas por la milicia chiita Hezbolá, según un mensaje en árabe emitido por un portavoz del ejército israelí.

Por razones de seguridad, se aconsejó a las personas que mantuvieran una distancia de al menos 500 metros de estos edificios específicos, según el mensaje. También se proporcionó asistencia para identificar las ubicaciones precisas que requerían evacuación, acompañada de mapas. Según los medios de comunicación local, numerous people relocated from the area. Witnesses reported exodus in the Lailaki neighborhood, with individuals appearing to rush out of the area, based on videos shared on social media platforms.

Bombardeo Intenso en la Sede de Hezbolá

El intenso bombardeo en la tarde de un suburbio de Beirut se dirigió, presuntamente, a lo que Israel alega ser la sede de la milicia chiita proiraní. Antes de la confirmación, medios no verificados afirmaron que el objetivo del ataque era el jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah. El portavoz del ejército israelí expresó claramente su satisfacción con la precisión del ataque, stating that the Hezbollah central command had been targeted.

Algunos informes especifican que Israel está investigando la posibilidad de que Nasrallah resultara herido durante el ataque, según "Axios" citando una fuente israelí. Por el contrario, la agencia de noticias iraní Tasnim confirmó que Nasrallah se encuentra en buen estado. El número de muertos por el ataque sigue sin estar claro.

Después del ataque, Israel está interesado en obstaculizar la entrega de armas a la milicia chiita Hezbolá a través del aeropuerto internacional de Beirut. A pesar de que Irán envía armas a Hezbolá, estas encuentran resistencia, dijo Daniel Hagari. En este sentido, la fuerza aérea ahora patrulla la zona alrededor del aeropuerto de Beirut. Hasta la fecha, Líbano, a diferencia de su país vecino Siria, ha cumplido con su responsabilidad y no ha permitido el transporte de armas a través del aeropuerto civil. Los aviones que carrying weapons are prohibited from landing there, the spokesperson concluded.

Más de 700 Muertos por los Ataques Aéreos

Desde el inicio de la semana pasada, Israel ha llevado a cabo ataques generalizados contra el respaldo de Irán en Hezbolá, Líbano. Según las cifras oficiales del Líbano, más de 700 personas han muerto y casi 6,000 han resultado heridas por los ataques israelíes desde el lunes.

En respuesta, Hezbolá ha atacado numerosos objetivos en el territorio de Israel. Israel había rechazado una propuesta de alto el fuego, lo que ha llevado a ambos bandos a continuar con sus ataques.

Hezbolá comenzó a intensificar sus ataques después del inicio de la guerra de Gaza. La milicia está aliada con la organización radical islámica palestina Hamas en la Franja de Gaza, que inició el conflicto con un ataque sin precedentes e inédito contra Israel el 7 de octubre.

Los ataques aéreos realizados por el ejército de Israel estaban destinados principalmente a desmantelar las instalaciones militares y los depósitos de armas de Hezbolá, según fuentes militares. El intenso bombardeo en Beirut se dirigía, presuntamente, a la sede de la milicia chiita proiraní, con el objetivo de entorpecer sus operaciones y sus líneas de suministro de armas.

