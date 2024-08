Israel insta a los residentes a evacuar Chan Junis

Al día siguiente de un devastador ataque aéreo en la ciudad de Gaza, los combates continúan en otras partes de la franja costera. A los residentes de Khan Yunis se les ordena mudarse a una zona humanitaria. El ejército israelí parece estar preparando una nueva operación contra Hamas.

El ejército israelí ha llamado a los residentes de un barrio del norte en Khan Yunis a abandonar el área inmediatamente y mudarse a una zona humanitaria,whose borders have been redrawn. The army conveyed this information to residents via SMS, phone calls, Arabic-language media reports, and leaflets. Khan Yunis is located in the southern Gaza Strip.

Israel acusa a los milicianos palestinos de explotar la zona humanitaria para "actividades terroristas y ataques con cohetes contra el Estado de Israel". Por lo tanto, se están ajustando las fronteras de la zona humanitaria. Esto se basa en información de inteligencia precisa que indica que la organización terrorista yihadista Hamas ha infiltrado su infraestructura en la zona. El objetivo de las advertencias es evitar daños a los civiles, dijo el ejército en un comunicado.

Muchos residentes huyen repetidamente

El ejército israelí ha estado luchando contra los grupos milicianos de Hamas que se han reagrupado en Khan Yunis durante semanas. La población palestina a menudo queda atrapada en el fuego cruzado. Las frecuentes órdenes de evacuación del ejército israelí suelen hacer que miles de personas huyan. Muchos de ellos están obligados a mudarse repetidamente a supuestas áreas seguras. Según las cifras de la ONU, el 80 por ciento de los 2,4 millones de residentes de la Franja de Gaza están desplazados.

El sábado, hubo un devastador ataque aéreo israelí en un edificio escolar en la ciudad de Gaza, que se decía que alojaba a terroristas. Según los informes palestinos, decenas de personas murieron. Un portavoz de la Defensa Civil palestina controlada por Hamas dijo que al menos 93 personas murieron en el edificio, que se utilizaba como refugio de refugiados.

El incidente provocó una fuerte condena a nivel internacional. El ejército israelí confirmó el ataque, que apuntaba a un centro de mando de Hamas ubicado en el edificio objetivo. Al menos 19 comandantes y combatientes de Hamas e Yihad Islámica murieron. El ejército también cree con "alta probabilidad" que un comandante

