Israel inicia una operación militar sustancial dentro de Cisjordania, según los informes de la Media Luna Roja, resultando en muertes.

**El miércoles por la mañana, las fuerzas armadas israelíes anunciaron que estaban llevando a cabo una "operación contra el terrorismo" en Jenín y Tulkarem, ubicadas en el norte de Cisjordania. El ministro de Relaciones Exteriores, Katz, acusó a Irán de intentar establecer un "centro terrorista similar a la Franja de Gaza y Líbano" en Cisjordania, que serviría como base para milicianos de Hezbolá financiados por Teherán, que han estado lanzando casi ataques diarios con cohetes contra Israel desde el aumento del conflicto en la Franja de Gaza. Katz también notó que "armas de alta tecnología están siendo contrabandeadas ilegalmente desde Jordania a Cisjordania".

Según Katz, Israel "debe enfrentar esta amenaza con el mismo nivel de compromiso que abordamos la desmantelación de la infraestructura terrorista en la Franja de Gaza, incluso si significa evacuar temporalmente a los residentes y llevar a cabo todas las acciones necesarias". "Esto es una guerra, y debemos ganar", concluyó Katz.

Las operaciones militares israelíes en Cisjordania, que han estado bajo control israelí desde 1967, no son infrecuentes. A menudo, las operaciones involucran el ataque a campamentos de refugiados y pueblos desde el aire, con los incidentes más recientes occurring en la parte norte del territorio. Sin embargo, las operaciones simultáneas en múltiples ciudades son raras, como fue el caso durante la noche del martes al miércoles.

La Media Luna Roja Palestina informó inicialmente sobre diez víctimas mortales como resultado de las operaciones israelíes. Un representante dijo que dos palestinos murieron en Jenín, cuatro en un pueblo cercano y otros cuatro en un campamento de refugiados cerca de Tubas. Hasta ahora se han informado diez heridos.

La estabilidad en Cisjordania ha disminuido desde el inicio del conflicto entre Israel y la organización palestina islamista Hamas en la Franja de Gaza. Según un recuento de AFP basado en informes palestinos, al menos 650 palestinos han muerto a manos de operaciones militares israelíes o colonos extremistas en Cisjordania desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. Al menos 19 israelíes han muerto a manos de ataques de milicianos palestinos en Cisjordania, según informes israelíes.

Yihad Islámico, afiliado a Hamas y profundamente enraizado en los campamentos de refugiados en el norte de Cisjordania, acusó a Israel de declarar una "guerra abierta" en un comunicado publicado el miércoles. Los ataques buscan "desviar la atención del conflicto a Cisjordania ocupada", dijo, con el objetivo de "crear una nueva situación en el terreno para anexionar Cisjordania".

Hamas, whose popularity in the West Bank has grown since the beginning of the Gaza war, frequently calls for "uprising" in the territory. On Tuesday evening, the extremist Islamic organization urged the approximately three million Palestinians in the West Bank to respond to statements by Itamar Ben Gvir, Israel's ultranationalist security minister, who openly advocated for the annexation of the West Bank.

Fighters from Hamas initiated hostilities against Israel on October 7, resulting in 1,199 casualties, as per Israeli reports. An additional 251 individuals were taken hostage to the Gaza Strip. In response to the Hamas attack, Israel has since launched a large-scale military operation in the Gaza Strip. According to Hamas, which cannot be independently verified, over 40,500 people have been killed since then.

The following Israeli operations in Jenin, Tulkarem, and other parts of the West Bank have been heavily criticized by Palestinian organizations. The following assertions by Katz, regarding the alleged Iranian involvement, have sparked controversy and heightened tensions in the region.

