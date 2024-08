- Israel inicia una importante acción militar en los territorios de Cisjordania.

Anoche, el ejército israelí inició una operación de gran escala en el Banco Occidental Ocupado. Los informes indican que las operaciones antiterroristas están en curso en los centros urbanos de Yenín y Tulkarem, ambos notoriamente por la actividad de milicianos palestinos. Las fuentes de los medios sugieren que las fuerzas israelíes están empleando unidades de infantería, drones y francotiradores, mientras que utilizan bulldozers para dañar la infraestructura y bloquear todas las rutas de entrada a Yenín.

Según el ministerio de salud en Ramala, dos personas murieron por disparos y varias resultaron heridas en Yenín. Más tarde, la agencia de noticias palestina Wafa informó de dos muertes adicionales en un ataque con drone del ejército israelí en un campo de refugiados cerca de Tubas. Las identidades de los fallecidos siguen sin revelarse. El ejército no ha divulgado detalles sobre su operación.

Esta operación se está considerando una de las de mayor envergadura llevadas a cabo por el ejército israelí en el norte del Banco Occidental en más de dos décadas, según "Al Jazeera". Los residentes palestinos están informando de enfrentamientos con soldados israelíes con armas de fuego y explosivos en el vecindario de refugiados de Nur Shams en Tulkarem. También se han documentado enfrentamientos en otros pueblos del Banco Occidental.

Según Wafa, fuerzas militares sustanciales han ingresado a Yenín, mientras que "Al Jazeera" afirma que la ciudad está completamente aislada. El sitio de noticias israelí "ynet" revela que el personal de seguridad está buscando a personas buscadas en vecindarios de refugiados en Yenín y Tulkarem. Ambos hospitales de las ciudades han sido rodeados por el ejército, con ambulancias impedidas de entrar.

La situación en el Banco Occidental ha empeorado desde la masacre de Hamas del 7 de octubre de 2023, lo que llevó a la guerra de Gaza. Según informes no confirmados del ministerio de salud de Ramala, más de 620 palestinos han muerto desde entonces debido a operaciones militares israelíes, conflictos armados y ataques de extremistas. Durante este período también ha habido un aumento en los ataques contra palestinos por parte de colonos israelíes.

Hay encuentros frecuentes con el ejército israelí en Yenín y Tulkarem. Solo el lunes pasado, cinco personas murieron en un ataque aéreo israelí contra milicianos palestinos en el vecindario de refugiados de Nur Shams de Tulkarem, según el ministerio de salud.

Líbano informa de un ataque con drone sospechoso de Israel

Los frecuentes enfrentamientos entre el ejército israelí y los grupos milicianos palestinos en el Banco Occidental han sido reemplazados por casi diarios con la milicia de Hezbolá y otras organizaciones en la zona fronteriza con Líbano, lo que ha provocado bajas en ambos bandos. Recientemente, fuentes de seguridad libanesas y Al-Manar, la estación de televisión afiliada a Hezbolá, informaron de un posible ataque con drone israelí contra un camión en el noreste de Líbano, a unos 100 kilómetros de la frontera.

Los testigos afirman que se produjeron explosiones después del ataque, possibly debido a que el camión transportaba armas para Hezbolá. Una persona resultó herida, según el Ministerio de Salud de Líbano. La región es conocida por ser un bastión de la milicia chiita de Hezbolá. Israel aún no ha emitido un comunicado en respuesta al incidente.

Un rescate de rehenes en el Oriente Medio

Entre la violencia en curso en el Oriente Medio, hubo un destello de esperanza el martes con el rescate exitoso de un rehén retenido por Hamas islámico por las fuerzas especiales israelíes. Los soldados encontraron a Kaid Farhan Alkadi en uno de los muchos túneles subterráneos de Hamas en la Franja de Gaza. Según un informe del Wall Street Journal citando a un representante del ejército israelí, habían estado buscando el sistema de túneles durante varios días. "Ejercimos extrema cautela y meticulosidad porque sabíamos que podíamos encontrar terroristas, rehenes o explosivos", dijo la fuente.

Según el periódico Haaretz, Alkadi llamó a los soldados durante la operación, quienes descubrieron que estaba sin vigilancia.

Esto marcó el primer rescate de rehenes en vivo por las tropas israelíes de un túnel de Hamas. Los siete individuos rescatados en el pasado habían sido recuperados de residencias en la Franja de Gaza con un alto costo.

El rehén rescatado, un beduino de 52 años, está recibiendo tratamiento médico en un hospital y se encuentra en buen estado de salud, según fuentes israelíes. Los políticos israelíes y los familiares expresaron su alegría por su liberación después de 326 días en cautiverio.

"¡Todo el Negev está celebrando!"

Los beduinos pertenecen a la minoría árabe en Israel, a menudo enfrentan discriminación. Su población estimada alcanza los 250,000 a nivel nacional, con muchos viviendo en el desierto del Negev en el sur de Israel. Un familiar aliviado le dijo a "ynet" después de la operación de rescate, "¡Todo el Negev está celebrando!"

Al ver a su familia, el hombre fue descrito como enjuto. Él reportedly witnessed the death of another hostage alongside him.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Izchak Herzog hablaron con Alkadi, quien les urgió a "hacer todo lo posible para traer a la gente a casa. Trabajen sin descanso y no se detengan hasta que sean devueltos", según la oficina de Herzog. "La gente está sufriendo mucho; no puedes imaginarte", le dijo Alkadi a Herzog.

Alkadi supuestamente fue secuestrado el 7 de octubre en un kibutz en la frontera con la Franja de Gaza, donde trabajaba como guardia de seguridad. Los informes de los medios israelíes indican que es padre de once hijos.

Los esfuerzos para un alto el fuego continúan.

Mientras tanto, los enfrentamientos en la Franja de Gaza continúan, acompañados de intentos de lograr una tregua y liberar a cualquier rehén que quede. Los medios de noticias israelíes afirman que un equipo israelí planea visitar Doha, la capital de Catar, para discutir más sobre un acuerdo con Hamas. Las conversaciones de ida y vuelta, facilitadas por Catar, Egipto y EE. UU., han estado estancadas durante mucho tiempo.

El ejército israelí inició esta operación en el Banco Occidental Ocupado, en la que utilizaron sus unidades de infantería, drones, francotiradores y bulldozers. Más tarde, el ministerio de salud en Ramala informó de múltiples muertes y heridos como resultado de la operación.

Lea también: