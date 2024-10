Israel experimenta intensos enfrentamientos con Hezbolá.

En las primeras horas del día, según el propio Israel, iniciaron una "ofensiva terrestre limitada y enfocada" contra Hezbollah en el sur de Líbano. Actualmente, el ejército está experimentando "combatientes intensos" y aconseja a los libaneses que eviten el sur. Se alega que Hezbollah utiliza a civiles como escudos humanos en este conflicto.

El portavoz militar de Israel, Avihai Adraee, emitió un mensaje en Telegram en árabe, advirtiendo contra conducir vehículos en el sur de Líbano. El mensaje indicó "clashes severos happening in the south of the nation, where Hezbollah members misuse the civilian setting and populace as human shields for assaults." Se aconsejó a las personas que eviten conducir al sur del río Litani, aproximadamente 30 kilómetros desde la frontera.

Según una resolución de la ONU, los combatientes de Hezbollah están prohibidos de operar al sur de esta frontera. Sin embargo, gradualmente regresaron a la zona después de la guerra de Líbano en 2006. Israel busca fomentar su partida para asegurar el regreso seguro de alrededor de 60,000 ciudadanos a las partes norteñas del país.

Hezbollah anunció que habían atacado a soldados israelíes en Metula dos veces. Reportaron haber atacado a "soldados enemigos que avanzan en Metula con obuses de artillería", y en la misma región, un "reunión de soldados enemigos" fue atacada con cohetes. La ciudad de Metula se encuentra en la línea de demarcación fronteriza entre Israel y Líbano.

Varios proyectiles también fueron lanzados desde Líbano hacia el norte de Israel. Algunos fueron interceptados, mientras que otros cayeron en áreas deshabitadas, informó el ejército israelí. Las sirenas de ataque aéreo habían sonado previamente en las cercanías de las ciudades de Metula y Avivim.

Israel ejecutó una "ofensiva terrestre limitada y enfocada" contra el proiraní Hezbollah en el sur de Líbano en las primeras horas, según sus propias afirmaciones. Los ataques estaban dirigidos a "objetivos terroristas y la infraestructura de Hezbollah". Previamente, Israel había anunciado la creación de una "zona de exclusión militar" en tres áreas fronterizas en el norte de Israel. Las áreas que rodean Metula, Misgav Am y Kfar Giladi se vieron afectadas.

Casi un año después del inicio de la guerra en la Franja de Gaza después del ataque del radical islámico Hamas a Israel, el ejército israelí ahora dirige su atención a Líbano, lanzando amplios ataques aéreos en su país vecino del norte. Estos ataques se centran en la dirección, la infraestructura y los depósitos de armas de la milicia, respaldados por Irán, abriendo un segundo frente contra Israel con ataques consistentes de cohetes desde Líbano justo después del ataque de Hamas.

