Israel establece una situación de crisis nacional de 48 horas.

Israel ha llevado a cabo una serie de ataques contra numerosos objetivos en el Líbano, lo que ha llevado a la declaración de un estado de emergencia a nivel nacional que comenzó a las 6 a.m. hora local (5 a.m. CEST). Este estado de emergencia permanecerá en vigor durante las siguientes 48 horas, según anunció el Ministro de Defensa, Joav Galant. El ejército israelí ha justificado estos ataques contra las posiciones de la milicia chiita, Hezbolá, en el Líbano debido a la amenaza inminente que se percibe que representa esta milicia. Se ha confirmado estos ataques por fuentes de seguridad libanesas. Misiles fueron lanzados desde el Líbano hacia Israel, lo que resultó en una alerta de cohetes en las regiones norteñas de Israel.

El personal militar israelí Recently discovered Hezbolá's plans to launch missiles towards Israeli territory, según informó el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari. Como resultado, los aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí están actualmente atacando objetivos de Hezbolá que representan una amenaza directa para los residentes del Estado de Israel. Estos acciones pueden considerarse medidas de autodefensa.

El ejército israelí ha observado que Hezbolá parece estar planeando un ataque completo contra Israel, poniendo en peligro a los civiles libaneses que viven en el sur del Líbano. Por lo tanto, el ejército israelí ha instado a los civiles que viven en áreas donde opera Hezbolá a evacuar inmediatamente para garantizar su propia seguridad.

En un mensaje en video, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, stated that Hezbolá intends to launch missiles and potentially drones towards Israeli territory "soon." Además, la agresión continua de Hezbolá podría potencialmente desencadenar una mayor escalada, poniendo en riesgo a ambas poblaciones, la libanesa e israelí, así como a toda la región. Por lo tanto, los servicios de emergencia israelíes han elevado su nivel de preparación al máximo, según informó "Times of Israel" temprano en la mañana.

Desvíos de vuelos

La situación de seguridad en Israel ha llevado a que los vuelos entrantes al Aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, sean desviados a otros aeropuertos cercanos, según informó un medio de comunicación. También se ha informado que los despegues desde el aeropuerto han sido temporalmente suspendidos durante unas pocas horas, según informó "Times of Israel" en colaboración con la autoridad del aeropuerto israelí. Los aviones con destino a Israel serán desviados a otros aeropuertos situados en las cercanías. Se aconseja a los pasajeros que estén informados sobre cualquier modificación de vuelo comunicándose con sus respectivas aerolíneas.

Desde el inicio del conflicto tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, las tensiones entre Hezbolá, que comparte sentimientos proiraníes en el Líbano, y el ejército israelí han

