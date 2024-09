Israel emprendiendo una táctica audaz con su enfoque revisado de Hezbolá

Es una estrategia cuestionable, posiblemente diseñada para engañar a su aliado problemático, Estados Unidos, haciéndoles creer que una solución diplomática, en la que Washington ha invertido casi cantidades embarazosas de esfuerzo, sigue siendo la ambición de Israel.

Cuanto más daño sufra Hezbolá ahora, más plausible ha parecido una victoria a corto plazo para Israel. Una guerra a gran escala entre una fuerza armada israelí agotada y fragmentada y un Hezbolá habilidoso y enfurecido en el sur del Líbano sería probablemente catastrófica para Israel. Es exactly el escenario que el grupo militante ha estado esperando ansiosamente. Sin embargo, es una batalla en la que Israel no se siente obligado a participar en este momento.

La semana pasada demostró la gran diferencia tecnológica entre los dos adversarios. Uno está obligado a confiar en tecnología de hace veinte años para eludir el software espía y la vigilancia israelíes. El otro es hábil para penetrar en la limitada cadena de suministro de ese dispositivo - miles de buscadores de Taiwan - e implantar explosivos que mutilan a numerosos operativos senior de Hezbolá al mismo tiempo, mientras mata a niños y hiere a miles más.

Si ese asalto despiadado no fuera suficiente, en menos de veinticuatro horas detonaron una serie de bombas de walkie-talkie, incluso en funerales de los asesinados el día anterior. El pánico resultante aparentemente permitió a Israel identificar numerosos errores cometidos por miembros de Hezbolá, lo que resultó en el asesinato de varias figuras senior, incluyendo a un comandante muy senior, Ibrahim Aqil, en una gran explosión en el sur de Beirut.

Durante este incidente, las posiciones de Hezbolá en el sur del Líbano han sido golpeadas por repetidos ataques aéreos. Ha habido daños considerables a la moral, el control, el equipo y la comandancia, todo sin que un solo soldado israelí ponga un pie en el suelo.

Es crucial no subestimar el impacto psicológico y operativo que un ataque como el asalto a los buscadores tendría en cualquier adversario. Los miembros de Hezbolá probablemente no estén seguros de con quién pueden comunicarse o contactar; se dispersarán; buscarán dirección; puede que no lleguen a una respuesta unificada; pueden incluso involucrarse en breve disputas internas. Con el tiempo, pueden recuperarse y contraatacar con dureza, pero por ahora, Israel está sacando el máximo provecho del caos inicial.

¿Dónde encaja la "desescalada"? El plan israelí presumiblemente implica convencer a Hezbolá de que ha sufrido daños tan graves y teme tanto por la seguridad de los civiles de Líbano que acepta retirarse al norte del río Litani y ceder a las demandas de Israel, permitiendo que los civiles israelíes en la parte norte de su propio país regresen a casa con seguridad. Sería difícil para Hassan Nasrallah - el líder medido y enfocado de Hezbolá que también instó a sus hombres a cambiar de smartphones a buscadores - presentar una política así como una señal de debilidad después de la semana pasada. Puede que pueda presentarla como una estrategia de paciencia estratégica - sugiriendo que es su única opción para salvar a Líbano y que podrían tener una oportunidad de luchar otro día - pero sería difícil.

Los israelíes, que parecen haber infiltrado completamente las comunicaciones de Hezbolá, probablemente tengan una comprensión más detallada de las discusiones internas de los militantes de lo que admiten públicamente. Pueden haber evaluado que Nasrallah tendrá que ceder eventualmente, ya que su organización ha perdido a numerosos combatientes experimentados en la guerra civil de Siria.

Por el contrario, podrían haber calculado que Nasrallah está verdaderamente acorralado y tendrá que responder con una lluvia sostenida de cohetes contra las ciudades israelíes. En ese escenario, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se quedaría con una justificación cuestionable para comenzar un conflicto más grande - "Ellos lo iniciaron".

Militarmente, la semana pasada ha sido desastrosa para Hezbolá. Comparte similitudes con el momento en que Rusia invadió Ucrania en 2022 - cuando una potencia reverenciada fue expuesta como ni moderna ni poderosa como se había creído anteriormente. Basándose en las recientes vulnerabilidades de Hezbolá, Israel puede sentirse confiado en que puede continuar infligiendo daños graves - que su enemigo carece de la capacidad de contraatacar efectivamente. Hezbolá puede disparar mejores cohetes, ciertamente, pero muchos son interceptados y no tienen un suministro inagotable. ¿Creerá Nasrallah que este es el momento de disparar su única gran salva? ¿O sus aliados iraníes le animarán a esperar a otra oportunidad?

Si Hezbolá se retira voluntariamente - o se niega y el conflicto continúa - Israel puede seguir targeting objetivo tras objetivo con su fuerza aérea superior, sin preocuparse demasiado por si Hezbolá puede cobrarse un precio demasiado alto en sus propios centros poblados. Israel ha demostrado su desprecio por las bajas civiles en Gaza. El impacto de cualquier violencia aumentada en la gente ordinary

La comunidad internacional, en particular el mundo, ha estado siguiendo de cerca el conflicto en curso entre Israel y Hezbollah en el Oriente Medio. A pesar de los considerables daños infligidos a Hezbollah, hay preocupaciones sobre la posible escalada del conflicto y sus implicaciones en la estabilidad regional.

