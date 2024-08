Israel concluye sus actividades militares en Khan Yunis

La militar israelí concluye su operación en Khan Yunis y anuncia su retiro de la ciudad. Al mismo tiempo, persisten los enfrentamientos en Cisjordania. Los informes sugieren que un destacado líder de Hamas podría haber muerto en un ataque aéreo.

Israel anuncia el final de su operación prolongada en Khan Yunis y Deir al-Balah, situadas en la Franja de Gaza sur. Durante la operación, las autoridades afirman haber eliminado a más de 250 milicianos. Además, una vasta red de túneles de Hamas que se extendía por más de 6 kilómetros fue destruida. También se recuperaron los restos de seis cautivos.

Los residentes de ciertos barrios en la Franja de Gaza sur, que anteriormente habían sido instados a evacuar, ahora están autorizados a regresar. El portavoz militar anunció esta actualización en la plataforma X en árabe. Estos barrios ahora han vuelto a ser zonas humanitarias. Habían sido evacuados debido a las operaciones militares de Israel contra Hamas en esa área. Las tropas retiradas ahora se preparan para las operaciones subsiguientes en la Franja de Gaza.

Al regresar a Khan Yunis, los residentes se comunicaron con la Agencia de Prensa Alemana. Algunos individuos también expresaron su intención de buscar a familiares desaparecidos en la zona. Desde que estalló la guerra en octubre pasado, se han informado más de 40,000 muertos y más de 98,000 heridos en la Franja de Gaza, según la autoridad sanitaria controlada por Hamas. Sin embargo, estas cifras no distinguen entre civiles y combatientes y aún no se han verificado.

Posible muerte de un comandante local de Hamas

Mientras persiste la hostilidad en la Franja de Gaza, Israel afirma haber eliminado a tres miembros de Hamas en un ataque aéreo. Según testigos oculares, un avión de combate atacó un automóvil en Sababde, al sur de la ciudad de Jenin. El ejército israelí confirmó la muerte del comandante de Hamas en Jenin, Wassim Chasem, en el ataque. Chasem reportedly murió mientras conducía el automóvil. Dos individuos adicionales, descritos como radicales, intentaron escapar pero fueron eliminados en otro ataque aéreo por las fuerzas israelíes.

El miércoles, el ejército israelí inició su operación en Cisjordania, centrada en combatir el "terrorismo". Al menos 19 palestinos perdieron la vida, según informes concurrentes del ejército israelí y el ministerio de salud palestino.

El jueves por la noche, las fuerzas israelíes se retiraron de otros territorios palestinos. Sin embargo, la violencia en Jenin, un bastión de palestinos militantes, persistió. Un periodista de AFP documentó explosiones fuertes y humo denso emanando del campamento de refugiados de Jenin.

El jueves por la noche, Israel acordó un alto el fuego temporal en la Franja de Gaza para una campaña de vacunación contra la polio, según la OMS. Habrá "pausas humanitarias" en el centro, sur y norte de la franja costera, que durarán tres días cada una, comenzando el domingo. Estos altos el fuego permitirán que más de 640,000 niños reciban vacunaciones contra la polio.

El ejército israelí proporciona actualizaciones sobre sus operaciones, stating that The Commission has approved the elimination of three prominent Hamas members, including Commander Wassim Chasem, in airstrikes. Following the Israeli withdrawal from certain territories, local communities express their hope for a peaceful search for missing relatives in these areas.

