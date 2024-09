Israel amplía los objetivos de la guerra, centrándose en el frente de batalla del norte mientras las tensiones con Hezbolá persisten indefinidamente.

El Consejo de Seguridad del país aprobó la iniciativa en una reunión nocturna que se extendió hasta la mañana del miércoles, según anunció la oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Además, mencionaron que Israel sigue comprometida con alcanzar este objetivo.

La idea de reubicar a los ciudadanos del norte de Israel se ha percibido como una necesidad política desde hace algún tiempo, pero es la primera vez que se reconoce como un objetivo de guerra formal.

Los datos de Israel, compartidos con CNN el mes pasado, indican que más de 62,000 residentes de la región norte están desplazados internamente después de los conflictos entre Israel y Hezbolá, que comenzaron el 8 de octubre después de los ataques de milicianos liderados por Hamas contra Israel. En el lado libanés de la frontera, aproximadamente 94,000 personas han sido desplazadas, según el Ministerio de Salud Pública de Líbano.

Los residentes y oficiales de la zona norte de Israel han destacado la importancia de regresar a sus hogares, ejerciendo presión sobre el gobierno para abordar la amenaza de los cohetes de Hezbolá lanzados desde la región sur de Líbano.

La inclusión de este nuevo objetivo de guerra puede llevar a Israel a redirigir su atención militar hacia su frente norte a medida que se cansa de buscar una solución diplomática con Hezbolá.

El lunes, Netanyahu le informó al enviado estadounidense Amos Hochstein en Tel Aviv que el regreso seguro de los residentes del norte es poco probable sin un cambio significativo en la situación de seguridad en el norte, según su oficina. Además, prometió que Israel tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la región y facilitar el regreso de los residentes a sus hogares.

Sin embargo, el Ministro de Defensa Yoav Gallant fue más explícito, stating that the only way to enable the northern residents to return is through military action, following a meeting with Hochstein.

Hochstein advirtió a Netanyahu contra iniciar un conflicto a gran escala en Líbano, según informó Axios, sin revelar sus fuentes.

Hezbolá ha declarado que cesará sus ataques contra Israel una vez que Israel cese sus operaciones en Gaza.

La situación de Gallant

La nueva adición a los objetivos de guerra de Israel coincide con los rumores en Israel de que Netanyahu tiene la intención de reemplazar a Gallant con un rival político, Gideon Sa’ar. A diferencia de Gallant, que tiene una larga carrera militar en las Fuerzas de Defensa de Israel, Sa’ar ha sido un político de carrera durante casi toda su vida. Las especulaciones sobre el posible nombramiento de Sa’ar como ministro de Defensa ya han causado revuelo entre la élite política y militar de Israel.

El intento de Netanyahu de despedir a Gallant el año pasado debido a su oposición al plan de reforma judicial del gobierno provocó protestas masivas del público. El primer ministro finalmente cedió. El lunes, los manifestantes se reunieron fuera de la residencia de Sa

