- Israel acepta la propuesta de alto el fuego

Según el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, Israel ha aceptado la reciente propuesta de alto el fuego respaldada por EE. UU. en Gaza. Sin embargo, ahora le corresponde a Hamas aceptar esta tregua, mencionó Blinken durante su visita a Israel. Previamente, Blinken tuvo una reunión de tres horas con el Primer Ministro de Israel, Benny Netanyahu. Después de la reunión, Blinken la describió como productiva.

Blinken declaró que viajó al Oriente Medio con la intención de intensificar los esfuerzos por lograr un alto el fuego en Gaza y obtener la liberación de rehenes "hacia el final". Subrayó la necesidad de lograr este objetivo.

En una sesión matutina con el Presidente de Israel, Izchak Herzog, en Tel Aviv, Blinken señaló: "Este es un momento crucial, possibly the best, perhaps the last chance to recuperar a los rehenes, lograr un alto el fuego y guiar a todos hacia un mejor camino que conduzca a una paz y seguridad duraderas".

Más tarde, Blinken se reunió con Netanyahu en Jerusalén. La discusión duró tres horas, según los medios de noticias israelíes. Esta marca la novena visita de Blinken a Israel desde el inicio del conflicto de Gaza, que comenzó hace más de diez meses. Según el Departamento de Estado de EE. UU., Blinken permanecerá en la región hasta el martes y luego viajará desde Israel a Egipto.

El enfoque de Blinken durante su visita al Oriente Medio se centró principalmente en los esfuerzos para reforzar los intentos de alto el fuego en la Franja de Gaza, como señaló. Además, destacó la importancia de esta tregua en el contexto más amplio del Oriente Medio, enfatizando el potencial para una resolución pacífica y una mayor seguridad en la región.

