Israel aboga por un alto del trabajo generalizado después de la exitosa operación de rescate de rehenes.

"Queda claro que nuestra participación es necesaria para sacudir a aquellos que necesitan un llamado de atención", declaró Arnon Bar David, jefe de Histadrut, refiriéndose al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Ha sido criticado por obstaculizar un acuerdo con el grupo islamista Hamas sobre liberaciones de rehenes con demandas continuas. A partir del lunes a las 6 de la mañana, "la economía israelí entera observará un paro completo", anunció el líder sindical.

Previamente, el foro de las familias de los rehenes ya había abogando por una huelga nacional y había instado a los sindicatos a unirse. Esto fue un esfuerzo para impulsar al gobierno a finalizar rápidamente un acuerdo de liberación de rehenes, explicó el foro de las familias de los rehenes y personas desaparecidas. El líder de la oposición, Jair Lapid, también hizo eco de estas demandas.

El ministro de Defensa, Joav Gallant, también utilizó palabras contundentes: el gabinete debe "revertir" una decisión tomada el jueves para mantener la presencia militar israelí en el corredor de Philadelphi, insistió. Esta área a lo largo de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto es un punto focal importante de las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego.

Más de once meses después del ataque radical del grupo islamista Hamas contra Israel, el ejército israelí descubrió el sábado los cuerpos de seis rehenes en un túnel en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. "Fueron brutalmente asesinados por terroristas de Hamas justo antes de que llegáramos", dijo el portavoz del ejército Daniel Hagari.

Cinco de los rehenes fueron tomados por Hamas durante el gran ataque en el festival de música Nova en el sur de Israel el 7 de octubre. Una de las mujeres jóvenes ahora encontrada muerta fue secuestrada en el Kibbutz Beeri.

Entre los fallecidos también estaba el ciudadano israelí-estadounidense con doble nacionalidad Hersh Goldberg-Polin. Los padres del joven de 23 años recently recordaron a la convención del Partido Demócrata la situación de su hijo.

El domingo se informó que el nombre de Goldberg-Polin estaba en una "lista aprobada por Hamas" de rehenes que serían intercambiados por prisoners palestinos durante un alto el fuego con Israel. Según los medios de Israel, tres de los rehenes ahora fallecidos debían ser liberados bajo un acuerdo.

El representante de Hamas con sede en Qatar, Issat al-Rischk,Meanwhile accused Israel of killing the six hostages using "air strikes". The Israeli army dismissed these allegations as "psychological warfare".

"Those who kill hostages do not want peace", explained Israel's Prime Minister Netanyahu. Turning to Hamas, he warned: "We will track you down, capture you, and settle the score".

Critics accuse Netanyahu of prolonging the conflict in the Gaza Strip for political motives. During a conversation with the parents of deceased Hamas hostage Alexander Lobanov on Sunday, Netanyahu expressed regret for their son's death. "I want to ask for your forgiveness that I was unable to bring Sasha back alive", he said.

In a major offensive on multiple locations in southern Israel on October 7, Hamas fighters reportedly killed 1205 people and took 251 hostages to the Gaza Strip, according to Israeli reports. Over eleven months later, Israeli accounts indicate that 97 hostages remain in Hamas and other militant Palestinian groups' custody, with 33 reportedly dead. In response to the Hamas attack, Israel launched a significant military operation in the Gaza Strip.

Hamas claims, which cannot be independently verified, that over 40,700 people have been killed since October. Mediators from the United States, Qatar, and Egypt have been unsuccessful in brokering an agreement between Israel and Hamas for a ceasefire and hostage releases for several months.

