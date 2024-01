Islandia podría cambiar el mundo del golf

Con veranos cortos e inviernos rigurosos, esta isla del Atlántico Norte no es el lugar más idóneo para practicar este deporte.

Sin embargo, Islandia está experimentando un auge del golf como casi ningún otro lugar del mundo, y su cultura podría ayudar a remodelar el deporte tal y como lo conocemos.

A media hora en coche al norte de la capital, Reikiavik, se encuentra el campo de golf de Brautarholt. Brautarholt, situado en una espectacular península bordeada de acantilados, es una idea original de su fundador, Gunnar Palsson.

"Antes era un terreno agrícola, pero estaba en declive", explica Palsson a CNN Sport. "Esta tierra ha pertenecido a la familia durante cientos de años y hubo algunos cambios generacionales y decidimos construir un campo de golf".

Cómo Islandia podría remodelar el mundo del golf

¿Necesitan los campos 18 hoyos?

Brautarholt, inaugurado originalmente como campo de nueve hoyos en 2011 antes de ampliarse a 12, fue diseñado por el renombrado arquitecto islandés Edwin Roald.

Roald ha llamado mucho la atención en los últimos años con su movimiento "¿por qué 18 hoyos?", una filosofía que sugiere que el diseño de campos de golf mejoraría si los arquitectos trabajaran para crear el mejor campo para el espacio del que disponen, en lugar de aferrarse a la noción "anticuada" de que todos los campos deben tener 18 hoyos.

"Cuando tienes recursos limitados, te ves obligado a usar lo que la naturaleza te ha dado", dijo Roald a la revista Links en 2017. "Si tan solo pudieras romper con las restricciones de que alguien más te diga cuántos hoyos debes construir".

"Es lo mismo que escribir libros, o hacer películas. Imagina que todos los libros tuvieran que tener exactamente 200 páginas, o que una película tuviera que durar 95 minutos. ¿Serían igual de buenas?".

A pesar de constar de sólo 12 hoyos, Brautarholt ha sido reconocido internacionalmente como uno de los mejores campos del mundo. En 2020, ocupó el puesto 64 en una lista de los 100 mejores campos del mundo elaborada por Golfscape, junto a campos de la talla de Pebble Beach y St. Andrews.

¿Un proyecto?

Con una corta temporada de golf en Islandia y largos inviernos, los clubes de golf del país están buscando formas innovadoras de ampliar la temporada y hacer el golf accesible a los jugadores jóvenes durante todo el año.

La selección masculina de fútbol de Islandia fue noticia en todo el mundo por sus hazañas en la Eurocopa de 2016, alcanzando los cuartos de final y clasificándose para su primer Mundial en 2018. La selección femenina también se clasificó para tres campeonatos de Europa consecutivos, de 2009 a 2017, sin haberse clasificado nunca antes para un gran torneo.

Gran parte del notable éxito del equipo nacional se ha atribuido a la inversión del país en instalaciones cubiertas de última generación y a un excelente entrenamiento, un modelo que puede acabar reproduciéndose en el golf.

El GKG Club de Reikiavik es uno de los mayores clubes de golf de Islandia, con un campo de 18 hoyos y otro de nueve hoyos, par 3. Cuenta con un próspero programa juvenil y un gran número de jugadores. El club, que cuenta con un próspero programa juvenil y una activa membresía, ha invertido recientemente 10 millones de dólares en una moderna instalación cubierta que permite a los socios practicar durante todo el año.

Situada debajo de la casa club, la instalación interior consta de un putting green, una zona de chipping y 16 simuladores de golf Track Man, que permiten a los usuarios jugar en unos 100 campos de todo el mundo.

Ulfar Jonsson es el Director Deportivo del GKG y ha visto de primera mano el impacto que ha tenido la instalación. "Vemos que nuestros jugadores más jóvenes son cada vez técnicamente más avanzados y mejores. Así que estamos viendo mejores swings.

"Animamos a todos nuestros jugadores a jugar todo lo que puedan en el campo durante el verano, pero luego pueden venir aquí y trabajar la técnica durante el invierno".

Haukur Orn Birgisson, presidente de la Unión Islandesa de Golf y de la Asociación Europea de Golf, cree que la inversión en instalaciones como las del GKG podría dar resultados a los jugadores islandeses al más alto nivel.

"Si lo piensas, tenemos una temporada de golf que dura unos cinco o seis meses. Por eso, disponer de instalaciones cubiertas para practicar significa mucho y, con las nuevas tecnologías, estas instalaciones se han vuelto muy avanzadas. GKG es un ejemplo perfecto de ello. Ahora los miembros del club juegan al golf en invierno, aunque sea bajo techo y en simuladores, pero es importante para su desarrollo.

"También es importante para el desarrollo de los jóvenes. Fíjese en el fútbol, por ejemplo. Hace quince años, empezaron a tener estas instalaciones de fútbol sala y, unos años más tarde, nuestras selecciones se clasificaron para la Eurocopa y el Mundial. Así que es importante", afirma.

Las instalaciones del GKG también han aportado un valioso elemento social al club. "Ahora tenemos una instalación para todo el año, antes era sobre todo un deporte de verano. Ahora, todos los golfistas vienen y juegan con sus amigos en los simuladores, disfrutando de una comida y una copa después. Ha sido fantástico para la moral del club", explica Jonsson.

Sostenibilidad

Además de ser reconocido como uno de los mejores campos para jugar, Brautarholt también quiere convertirse en el campo de golf más sostenible del planeta.

"Aquí en Islandia, más o menos toda nuestra energía es renovable, así que pensamos que sería una buena idea avanzar en esa dirección", explica Palsson.

Gracias a la energía hidráulica y geotérmica, casi el 100% de la electricidad islandesa procede de fuentes renovables. Para aprovechar la energía limpia del país, Palsson ha invertido en una flota de 30 segadoras eléctricas automatizadas.

"Estamos en un punto en el que los cortacéspedes eléctricos se encargan de aproximadamente el 98% del campo de golf", dice Palsson.

La gestión de la flota de pequeñas segadoras naranjas es tarea del director del campo y jefe de mantenimiento, Einar Jonasson. "Sí, nuestros pequeños amigos. Son una forma diferente de concebir el corte de la hierba".

Gracias a una serie de cables tendidos por todo el campo, las segadoras están programadas para permanecer en las calles y pueden funcionar las 24 horas del día. Además de suponer un beneficio medioambiental, también han permitido a Jonasson concentrarse en otros elementos del mantenimiento del campo.

Además de una huella de carbono cercana a cero, Brautarholt se mantiene sin utilizar productos químicos y, con la pluviosidad de Islandia durante todo el año, apenas hay necesidad de riego.

"Nuestro campo de golf está en un lugar espectacular y los visitantes vienen aquí a disfrutar de esa naturaleza. No queremos dañar el medio ambiente de ninguna manera posible, así que no nos importa si se ven malas hierbas en la calle, no queremos dañar nada", explica Jonasson.

Tras invertir recientemente en un cortacésped eléctrico de última generación para tees y greens, Brautarholt quiere establecer un nuevo estándar sostenible en la gestión de campos de golf.

"Creo que somos el campo de golf más ecológico del mundo", afirma Palsson con orgullo.

Único en su especie

A pesar de que Islandia tiene menos de 400.000 habitantes, el país cuenta con nada menos que 65 campos de golf, y entre ellos se encuentran algunos de los más espectaculares del mundo.

"Animo a todo el mundo a venir a jugar aquí", dice Birgisson.

"La naturaleza aquí es insuperable... Cuando juegas al golf en Islandia, también experimentas esa naturaleza. Puedes jugar al golf en campos de lava, en cráteres volcánicos, a orillas de ríos glaciares, con fuentes termales que brotan como Geysir justo a tu lado, con obstáculos de agua hirviendo. No se puede estar más cerca de la naturaleza jugando al golf".

Con el país situado casi equidistante de Estados Unidos y Europa, ¿hay alguna posibilidad de que uno de los principales circuitos de golf organice un torneo en Islandia en el futuro?

"Algún día podría ser posible. Imagínese un torneo del PGA Tour bajo el sol de medianoche que tenemos aquí en junio y julio, sería fantástico", dice Birgisson.

Un futuro brillante

Dado el nivel de los campos de Islandia, no es de extrañar que el golf haya experimentado un enorme crecimiento en el país y se haya convertido en uno de los deportes más populares.

"El golf ha crecido enormemente en los últimos 10-15 años, y de hecho casi hemos triplicado nuestras cifras en las dos últimas décadas", dice Birgisson. "Pero los dos últimos años han sido explosivos, y ahora tenemos más del 6% de toda la población que es miembro de un club de golf.

"Pero al mismo tiempo, tenemos probablemente unos 40.000 que juegan al golf. Así que el 12% de la población juega al golf y creo que es un récord mundial".

"También cabe mencionar que el nivel de participación femenina ha pasado del 10% al 33% en ese tiempo", añade.

Con una participación que sigue creciendo y nuevos campos e instalaciones innovadores, Islandia se está convirtiendo rápidamente en uno de los destinos de golf más apasionantes del mundo. Con el impulso de su lado, Birgisson confía en que las cosas no han hecho más que empezar.

"No podríamos estar más contentos, es seguro decir que el futuro del golf islandés se presenta muy brillante".

Fuente: edition.cnn.com